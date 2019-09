Ley de defensa de los recursos naturales: “El ejecutivo envió proyecto al legislativo para su aprobación”.

Con la firma del Ministro de Economía de la Provincia, José Labroca, ingreso a la legislatura el asunto 77/19 del poder ejecutivo solicitando a la Cámara que se apruebe la declaración que reafirma el dominio originario de la Provincia de Tierra del Fuego sobre sus recursos naturales de dominio público y privado.

En su articulo 2° cita a la Constitución provincial en su articulo 81 (recursos naturales) Los Recursos Naturales pertenecientes a la Provincia no podrán constituir, en ningún caso, garantía directa o indirecta de las operaciones de Crédito Público que concrete el Estado Nacional.

Este proyecto fue elaborado por el Constitucionalista, Eduardo Barsesat y Rio Grande fue la primera ciudad en plantear la situación a través de una declaración el Intendente Gustavo Melella, en 2018. El texto del mensaje es el siguiente a partir de los decretos N° 29/17 y N° 334/17 que proponian poner como garantía los recursos naturales para endeudar a los estados provinciales y al gobierno nacional.

En tal sentido es dable aclarar que la provincia de Tierra del Fuego, firmó el pacto fiscal ignorando la Constitución Provincial y endeudándose en 200 millones de dolares cuando esta claramente expuesto en la carta magna provincial que este tipo de garantías no pueden darse bajo ningún concepto.

Capitulo V de la Constitución Provincial dictada en 1991.

Recursos naturales

Artículo 81.- Son del dominio exclusivo, inalienable e imprescriptible de la Provincia el espacio aéreo, los recursos naturales, superficiales y subyacentes, renovables y no renovables y los contenidos en el mar adyacente y su lecho, extendiendo su jurisdicción en materia de explotación económica hasta donde la República ejerce su jurisdicción, inclusive los que hasta la fecha fueren administrados y regulados por el Estado Nacional.

El Estado provincial sólo podrá intervenir en la explotación y transformación de los recursos naturales con carácter subsidiario, cuando exista manifiesta y probada incapacidad o desinterés para ello en la actividad privada, promoviéndose la industrialización en su lugar de origen.

Constitución de la Provincia de Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur 36

Provincia de Entre Ríos Honorable Cámara de Senadores Dirección General de Informática

Los convenios de concesión de recursos energéticos asegurarán, en todos los

casos, el total abastecimiento de las necesidades de la Provincia en esa materia.

La Legislatura dictará leyes de protección de este patrimonio con el objeto de evitar la explotación y utilización irracionales.

Tierras

Artículo 82.- La tierra es un bien permanente de producción y desarrollo y debe ser objeto de explotación racional. La ley garantizará su preservación y recuperación,procurando evitar la pérdida de fertilidad y degradación del suelo.

El régimen de división y adjudicación de las tierras fiscales será establecido por ley con fines de fomento y con sujeción a planes previos de colonización que prevean:

1 – La distribución por unidades económicamente

rentables de acuerdo con la calidad de las tierras y su distribución geográfica.

2 – La explotación directa por el adjudicatario.

3 – El trámite sumario para el otorgamiento de títulos o resguardo de derechos, una vez cumplidas las exigencias legales por parte de los adjudicatarios.

4 – La inenajenabilidad de la tierra durante el término que fije la ley, no inferior a los diez años.

5 – El asesoramiento y asistencia técnica permanente a los agricultores y ganaderos,a través de los organismos competentes del Estado provincial o nacional.

El Estado provincial podrá destinar superficies de sus tierras fiscales para la creación de reservas y parques naturales, deslindando de los mismos las superficies no indispensables que puedan afectar a la economía local.

La Provincia reivindica el derecho a participar en forma igualitaria con la Nación en la administración y aprovechamiento de los parques nacionales existentes o a crearse en su territorio.

Aguas

Artículo 83.- Las aguas que sean de dominio público y su aprovechamiento están sujetas al interés general. El Estado, mediante una ley orgánica, reglamenta el uso Constitución de la Provincia de Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur 37 Provincia de Entre Ríos Honorable Cámara de Senadores Dirección General de Informática racional de las aguas superficiales y subterráneas y adopta las medidas conducentes a evitar su contaminación y el agotamiento de las fuentes.

PODER LEGISLATIVO

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR REPÚBLICA ARGENTINA

LEGISLADORES

l\|9 147 PERIODO LEGISLATIVO 2019

EXTRACTO: P E P MENSAJE N° 07/19 ADJUNTANDO PROYECTO DE LEY REAFIRMANDO EL DOMINIO ORIGINARIO DF LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO SOBRE SUS RECURSOS NATURALES DE DOMINIO PUBLICO Y PRIVADO

Entró en la Sesión de:

Girado a la Comisión N^:

Orden del día N^:

“2019 – AÑO DEL CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE EVA DUARTE DE PERÓN”

PODER LEGISLATIVO

LEGISLATIVA/T

2 1 MAY 2019 Provincia de Ti erra del Fuego Antártida e islas ci-.¡ Poder LP- -.lativo :A li JIRO N- ‘ HG.-.A ? O MAY 2013

MENSAJE N° USHUAIA, 1 7 MAYO LEGISLATIVO SEÑOR PRESIDENTE:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en mi carácter de Gobernadora de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, a efectos de poner a consideración un proyecto de ley de defensa de nuestros recursos naturales.

En primer lugar, es dable afirmar que resulta público y notorio el proceso de creciente endeudamiento al que el Gobierno Nacional ha sometido al país en el transcurso

de los últimos años, y el peso que el cumplimiento de las obligaciones contraídas significará para todos los argentinos.

Al respecto, el encumbrado constitucionalista Eduardo Barcesat ha manifestado en reiteradas oportunidades la necesidad de que las provincias sancionen leyes de protección de sus recursos naturales frente a la posibilidad de que éstos se constituyan en garantía de operaciones de crédito público que realice el Estado Nacional.

El Dr. Eduardo Barcesat, quien ha visitado la Provincia recientemente, ha manifestado que el Poder Ejecutivo Nacional al momento de tomar deuda, no sólo ha prorrogado la jurisdicción a favor de tribunales extranjeros sino que, además, ha establecido la renuncia a oponer la defensa de inmunidad soberana en relación a los bienes de dominio privado del Estado detallados en el artículo 236 del Código Civil y Comercial, entre los que se cuentan las minas de oro, plata, cobre, piedras preciosas, sustancias fósiles (hidrocarburos) y toda otra de interés similar, según lo normado por el Código de Minería; y los lagos no navegables que carecen de dueño; siendo todos ellos recursos naturales estratégicos que, además, pertenecen a los estados provinciales.

En efecto, por los Decretos Nacionales N° 29/17 y N° 334/17 se estableció,entre otros puntos, como la referida prórroga de jurisdicción, que para la concertación de operaciones de venta de títulos públicos, se habilite la renuncia a oponer la defensa de inmunidad soberana, detallándose aquellas cuestiones sobre las que dicha renuncia no será aplicable y omitiéndose en dicho detalle a los bienes privados del estado (a saber, los detallados en el ya mencionado artículo 236 del C.C.yC. N.).

En este marco, se realizó una denuncia ante la Justicia Nacional en abril de

2017, efectuada por los abogados Jorge Cholvis, Aristides Corti y Eduardo Barcesat. Como corolario, asimismo, se propició la sanción de proyectos de ley análogos al presente en provincias como Santa Cruz y Neuquén.

“2019 – AÑO DEL CENTENARIO DEL NACIMIENTO DEEVA DUARTE DE PERÓN”

\ de-

Se trata aquí de proteger el federalismo frente a un posible atropello de las autonomías provinciales por parte del Estado Nacional y de los organismos internacionales de crédito.

Se trata además, de contar con una herramienta más, que explícitamente reafirme aquello que le corresponde a la provincia por manda constitucional y legal, y que prevenga, mediante un pronunciamiento claro, a quienes pretendan contribuir al saqueo de nuestros recursos naturales con el objeto de pagar una deuda que en nada ha beneficiado al pueblo argentino.Cabe advertir además, que la entrega de nuestros recursos naturales no es una mera hipótesis. Para ello, baste ver la reciente adjudicación a empresas británicas, por parte del Gobierno Nacional, de áreas qff shore cercanas a nuestras Islas Malvinas como una forma más de resignar recursos y soberanía tan caros a nuestra provincia.

Por lo expuesto, solicito por su intermedio a los Señores Legisladores, dar despacho favorable al presente proyecto de ley.

Sin más, me despido del Señor Presidente de la Legislatura Provincial con atenta y distinguida consideración.

C.R José Daniel LABROCA Ministro de Economía

Provincia de Tierra del Fuego EIAS, AL SEÑOR PRESIDENTE

DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL

Dn. Juan Carlos ARCANDO

S/D

“2019 – AÑO DEL CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE EVA DUARTE DE PERÓN”

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,

ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

SANCIONA CON FUERZA DE LEY

Artículo 1°.- Reafírmase el dominio originario de la Provincia de Tierra del Fuego sobre sus recursos naturales de dominio público y privado.

Artículo 2°.- Los Recursos Naturales pertenecientes a la Provincia no podrán constituir, en ningún caso, garantía directa o indirecta de las operaciones de Crédito Público que concrete el Estado Nacional.