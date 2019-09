Empleados del IPV piden al fiscal de estado que investigue irregularidades en ese ente..

Los trabajadores del IPV, elevaron una nota al Fiscal de Estado, Virgilio Martinez de Sucre para que investigue irregularidades respecto al compromiso generado y gremios comprometiendo los recursos del instituto sin darle participación a las distintas áreas del IPV que deben intervenir principalmente el área técnica que desarrolla y diseña las urbanizaciones, echando por tierra proyectos de mas de 4 años como lo es el sector 3 del Rio Pipo.

También denuncian que el Área Social funciona como un IPV paralelo y que el proyecto Cabo de MAr de la ciudad de Rio Grande no es viable.ya que no cuenta con estudio de impacto ambiental aprobado por la Municipalidad y por lo tanto no se puede presentar proyecto de urbanización.

Como si esto no fuera suficiente, el Ministerio de Obras Publicas solicito al IPV que se haga cargo de las obras del hospital, y de la polémica obra del Corredor del Beagle, pero el área técnica respondió que no podían porque no tienen ningún ingeniero vial, ¿como nos vamos a hacer cargo de eso?, nosotros hacemos casas, no caminos, la respuesta de obras publicas fue, sera problema del próximo gobernador, vos solucionalo y que después lo arreglen ellos.

La situación del IPV, no es nueva, lo de Cabo de Mar fue denunciado por este medio hace ya mas de 3 meses y dijimos terminantemente que allí no se podía construir nada pero se siguió con un negocio inmobiliario que involucra un canje de tierras, al gobierno, IPV y un ex diputado nacional de la UCR.

La nota con pedido de investigación fue elevada hoy a las 10:15 hs