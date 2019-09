Ema Bejarano: “La encuesta de personas trans nos dejó mucha información para continuar trabajando”

Ema Bejarano pasó por Reporte Diario y dio a conocer los daros obtenidos de la primer encuesta de personas trans llevada a cabo en todo el territorio de la provincia, los datos que arrojo la misma son de vital importancia para seguir trabajando en la inclusión ya que hay niños, adolescentes y adultos que suman en total unas 60 personas.

Bejarano señaló ademas la importancia de la aplicación de la enseñanza sexual integral que en nuestra provincia se aplica según lo entiende el gobierno provincial avisando con una semana de antelación a quienes no están de acuerdo, que se va a dictar una clase de ESI, y no asisten, esto es “evitar que un niños, un adolescente no tengan acceso a educación y no a un adoctrinamiento como dicen algunas iglesias, que son quienes se oponen a este aprendizaje”.

Volviendo a la encuesta Bejarano comentó que hubo muchas preguntas que no se realizaron, que recibieron criticas y halagos pero es evidente que aun “nos falta mucho por aprender, mucho por hacer y mucho por escuchar de esta comunidad que es real, existe y esta encuesta lo demuestra”.