Dr. Osvaldo López: “Hay que tener una descomunal capacidad de ahorro para reunir lo que se le encontró a Pino en la billetera”

Sab 14/09/19.- El abogado y senador mandato cumplido, Osvaldo López explicó en Reporte Diario porque denunció al presidente del Concejo Deliberante de Ushuaia y argumentó que esperaba que hubiera alguna explicación de lo ocurrido con la billetera del edil donde se encontraron mas de 65 mil dólares, pero como eso no ocurrió fue a la justicia.

López sostuvo que esperaba ante las sospechas y versiones de todo tipo que circularon en los últimos días alguien hiciera algo, después esperó a que algún fiscal actuara de oficio ante la sospecha de un acto que podría comprometer delitos de acción publica para que explique lo que tenga que explicar.

Como nada de eso sucedió, agregó López, me presenté ante el fiscal a pedir que se esclarezca esto que no es tan complicado porque son cuestiones que están públicamente reconocidas y las explicaciones son poco claras, como si se trataba de una cuenta de ahorro, cuenta en pesos, cuenta corriente, plazo fijo etc y que hay que esclarecerlo partiendo de la base que soy político como Pino tratar que esto se esclarezca de manera favorable previendo la presunción de inocencia, pero por el momento acá solo hay dudas.

Finalmente, y respecto al acta policial donde dice que Pino recibió un cheque del Banco de Tierra del Fuego sostuvo que “un suboficial inspector no puede desconocer la diferencia entre un cheque y un recibo de plazo fijo, y es un valor equivalente a lo que cobró durante todo su mandato como concejal, pero hay que tener un margen de ahorro descomunal para reunir semejante cantidad de plata y además está probada la pertenencia y el monto. A Pino le rechazaron el descargo porque no había denuncia”, finalizó