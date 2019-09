BILOTTA: “LAS ASOCIACIONES AMBIENTALISTAS RECONOCIERON QUE NO HAY DAÑO AMBIENTAL EN EL CORREDOR DEL BEAGLE”

Tildó de “hipócrita” la convocatoria a marchas, el “doble discurso” de las ONG y la “irresponsabilidad” con la que se están manejando en sus mensajes a la comunidad, según informó el portal Sur54.

Bilota habilitó el debate sobre la obra del corredor costero, en la convocatoria se realizó por la declaración de zona protegida a la Península Mitre. “No estaba prevista esta discusión en la comisión, pero se abrió el debate y el secretario de Ambiente ha dejado claro que no hay tala ilegal y no hay daño medioambiental. Las asociaciones ambientalistas reconocieron que no hay ninguna tala ilegal, y me parece que hay que asumir la responsabilidad y no ser hipócritas cuando se sale con una marcha haciéndole creer a la gente que hay tala ilegal e indiscriminada”, manifestó.

“Hay un plan de manejo, una traza donde se está llevando adelante el camino, y los representantes ambientalistas adhirieron casi en un cien por cien a lo que dijo el secretario de Ambiente”, remarcó.

Respecto de las denuncias presentadas, dijo que “denunciar puede denunciar cualquiera y se puede denunciar cualquier cosa. Veremos lo que resuelve el Poder Judicial en la causa que tiene la Dra. Barrionuevo. Los ambientalistas dijeron que tienen una cuestión por el daño arqueológico, pero que no había un daño medioambiental. Permanentemente están diciéndole a la sociedad que se están talando árboles por cualquier lado y eso es totalmente irresponsable”, enfatizó.

“Yo estoy a favor de la defensa de los bosques, pero quedó absolutamente claro que no hay daño ambiental. Se debe terminar el doble discurso de decir que denuncian esto y, cuando hay una reunión de comisión, los propios representantes de las asociaciones ambientalistas reconocen que no hay daño medioambiental”, subrayó.

Consultado sobre la posibilidad de suspender la obra, respondió estar “ciento por ciento de acuerdo con hacer el camino. Además, hay una manda constitucional que impone a los gobiernos generar caminos y comunicaciones para que todo el mundo tenga acceso. Si queremos nuevas ciudades o pueblos, tenemos que pensar en nuevos caminos, por eso entendemos que es absolutamente necesario”, concluyó.