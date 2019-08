“TIERRA DEL FUEGO NECESITA QUE ALBERTO FERNÁNDEZ SEA PRESIDENTE” ROSANA BERTONE JUNTO A CARLOS PINO EN EL CENTRO CULTURAL Y POLÍTICO NUEVA ARGENTINA

El evento formó parte de las reuniones periódicas que realiza todos los jueves el espacio político que comanda Juan Carlos Pino en el Centro Cultural y Político Nueva Argentina (CCNA) de Ushuaia.

En el evento, Rosana Bertone destacó que “tenemos la responsabilidad de seguir construyendo y seguir cuidando todo lo que hemos hecho en la provincia. La situación nacional no nos ha ayudado y, sin embargo, los logros que hemos alcanzado no nos los puede discutir nadie. Desde que asumimos, incluso con los seis meses en los que no pudimos entrar a Casa de Gobierno, trabajamos mucho para sostener la institucionalidad y la paz social en nuestra provincia”.

“El sistema electoral de nuestra provincia no está preparado para los proyectos colectivos, está pensado para el individualismo y no para un proyecto colectivo en el que todos los compañeros se acompañan, como lo hace el peronismo”, dijo en referencia a las últimas elecciones provinciales. “Incluso así, decidimos presentarnos, en mi caso como candidata a diputada junto a José Ojeda, que ha hecho un enorme trabajo en la comisión de investigación del caso ARA San Juan”.

“Decidimos que encabezara la lista de diputados para poder defender desde el Congreso todos los avances que hemos logrado para nuestra provincia en estos cuatro años. Tengo ideas muy firmes para defender el trabajo que ha hecho cada uno de los funcionarios de nuestra gestión”. Al respecto, detalló que “cada uno de los funcionarios que han estado conmigo han trabajado y se han esforzado por resolver problemas en nuestra provincia como la luminaria, las conexiones de gas, viviendas, incentivo a las Pymes. Todo eso yo lo voy a defender con mucho orgullo, compromiso y vocación”.

Bertone señaló además que “otro de los motivos por los cuales aspiro a la banca como diputada es que tengo una excelente relación con Alberto Fernández, lo cual facilitará muchísimo la relación del gobierno nacional con nuestra provincia en caso de que él sea electo presidente. La misma suerte compartirán los compañeros e intendentes Walter Vuoto y Martín Pérez en relación con una posible presidencia de Alberto. No nos parece que sea lo mismo que a Tierra del Fuego le toque cualquier presidente, todo lo contrario, necesitamos que sea Alberto Fernández”.

En referencia a la situación de país que recibirán luego de la gestión de Macri, Bertone hizo hincapié en que “las cosas no van a ser fáciles, la Argentina que nos deja Macri no sólo se condice con situaciones de pérdida de poder adquisitivo, problemas de vacunación para nuestros niños, pérdida de salario para nuestros jubilados, un endeudamiento nunca antes visto, sino que también nos deja un país con una división y un odio tremendo hacia los sectores populares. Nosotros queremos una Argentina unida, vamos a tener que trabajar sobre esa unidad, porque para llevar adelante las transformaciones que necesita nuestro país vamos a necesitar de todos”.

Por su parte, el concejal reelecto y presidente del Concejo Deliberante de Ushuaia, Juan Carlos Pino, sostuvo que: “No tenemos dudas de que Rosana es la mejor candidata a diputada, es la persona que ha transformado la provincia, trajo a Alberto Fernández antes de que se anunciara su candidatura a la presidencia y es en ella en quien podemos confiar para sostener los logros en nuestra provincia”.

Además, explicó que “los problemas que atraviesa hoy nuestra provincia no son otros que los que vive el país: desempleo, quita de fondos, suba de tarifas, etc. Nosotros sabemos que el presidente que venga sí marcará la diferencia, queremos que sea Alberto Fernández, les pedimos este compromiso para sacar adelante el país”.