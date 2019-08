Pablo Blanco”Sin aumento a los activos, no hay aumento a los pasivos aun con movilidad”

Por Armando Cabral

Mierc 28/08/19.- El legislador de la UCR/cambiemos adelanto que el próximo jueves se aprobará la aplicación del 82% pero que eso de ninguna manera significa aumentos, ya que si no hay aumento para los jubilados. Mientras no haya aumento para los activos, no lo habrá para los jubilados.