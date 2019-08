Organizaciones gremiales, sociales, barriales y centros de estudiantes convocan a sumarse una jornada de lucha.

Río Grande.- 22-08-2019.- Las organizaciones sociales están en pie de lucha, y es por ese motivo, que han emitido un contundente comunicado de prensa, en el cual explican, las causas por las cuales están convocando a una jornada de lucha.

“Nuevamente somos las trabajadoras y los trabajadores y los sectores más vulnerables de la sociedad los que debemos pagar una crisis que no generamos. Una vez más nos encontramos con políticas de ajuste en el ámbito nacional y provincial que afectan directamente al salario de quienes hoy aún conservan su trabajo y empujan más hacia la miseria a aquellos compañeros que han perdido su fuente laboral.

La devaluación de nuestros sueldos, sumado a las tarifas dolarizadas, al aumento constante en los productos de la canasta familiar y a la falta de políticas del gobierno nacional, provincial y municipal para paliar la situación, nos pone en alerta y nos convoca para plantearnos un plan de lucha y trabajar en forma conjunta entre los sindicatos tanto del ámbito estatal como privado.

Las organizaciones gremiales reunidas en la sede del SUTEF y SATSAID hemos evaluado la actualidad y la proyección para lo que queda del año, y el panorama es muy desalentador. Las trabajadoras y los trabajadores estatales siguen con sueldos prácticamente congelados desde el inicio de la gestión de la gobernadora Rosana Bertone, y se calcula la pérdida de casi dos tercios de su poder adquisitivo. Las compañeras y los compañeros del sector privado, pese a haber negociado paritarias en muchos casos, se encuentran con despidos diarios, amenazas constantes y una incertidumbre laboral angustiante.

Si bien las políticas tomadas por el Gobierno nacional han intentado doblegar a las trabajadoras y a los trabajadores, también ha sido el Gobierno provincial el que, por un lado, ha ajustado a los trabajadores del ámbito estatal, no respeta los convenios colectivos de trabajo y reprime los reclamos y, por otro lado, no ha llevado a cabo ninguna política que ayude a mantener las fuentes de trabajo en la provincia, así como tampoco ha actuado frente a los conflictos laborales como un árbitro sino que ha mantenido siempre una actitud pro patronal, vulnerando los derechos laborales tanto de estatales como privados. El Ministro de Trabajo de la provincia Claudio Carrera ha permitido el no respeto de convenios colectivos de trabajo, el despido de trabajadores en medio de una conciliación obligatoria y la precarización laboral en muchos sectores.

Por su parte el ministro Jefe de Gabinete Leonardo Gorbacz, en una actitud totalmente irresponsable, advierte por los medios que las últimas medidas económicas adoptadas por el gobierno nacional están poniendo en riesgo el pago de sueldos estatales en la provincia, generando más incertidumbre entre las fueguinas y los fueguinos, cuando debería ser quién, en nombre del gobierno que representa, llevara tranquilidad a la población con un paquete de medidas que impida que una vez más la crisis la paguen los que menos tienen.

Frente a este panorama las organizaciones sindicales abajo firmantes definimos llevar adelante una Jornada de lucha con las características que cada sector defina y que va a incluir paro, movilización y ollas populares, para la última semana de agosto. Esta jornada será en el marco de otras medidas pensadas a corto y mediano plazo, sin dejar de reclamar a las centrales sindicales nacionales que aún no lo han hecho que se pongan al frente del reclamo de las y los trabajadores, desocupados y sectores más vulnerables de nuestro país. No hay posibilidad de esperar el resultado electoral y apostar a un hipotético cambio de políticas en una próxima gestión, porque se necesitan medidas inmediatas para salir de esta situación que nos afecta.

Convocamos a todas las organizaciones gremiales, sociales, barriales y centros de estudiantes a sumarse a esta jornada de lucha y les invitamos a una nueva reunión que se realizará este viernes, 23 de agosto, en Río Grande a las 10.30 en la sede del SUTEF y en Ushuaia a las 12 hs en la Sede del SATSAID.

SEJUP – CEC- SETIA – SOIVA – SIPREN – SATSAID – Sindicatos de Químicos y Petroquímicos – CTA Autónoma – SUTEF”