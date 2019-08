Hernán Navarro Presidente de Grooming Argentina. “Tenemos una denuncia por día por este delito”

Navarro señalo que “el grooming es un delito en argentina que se incorpora en diciembre de 2013 y en 2014 ya estábamos trabajando sobre este tema, y vemos el crecimiento de los delitos y es una tornamenta perfecta entre desconocimiento y mala praxis. La verdad es que nosotros lo definimos como el acoso sexual a niños, niño y adolescente, abuso en tiempo real, abuso digital a través de internet sin contacto fijo y pusimos la figura del pederasta digital, una persona adulta que está abusando a través de cualquier plataforma tecnológica a niños, niñas y adolescentes.

Navarro también destacó que los casos cada vez son más unas 30 mensuales, es decir una por día, alguna se configura el delito y en otras no, hay mucho desconocimiento, y la gente no sabe qué hacer al no saber que esto es un delito.

En cuanto a los pasos a seguir, Navarro explicó que si se denuncia se le invade la privacidad a un niño de 8 o 9 años cuando el realidad quien le dio un teléfono a ese niño son sus padres. Entender a los chicos víctimas de ese abuso, el miedo a contarlo a los padres y del otro lado un adulto que toma conocimiento y pedirles que no se hagan pasar por los hijos puede arruinar un proceso, porque si eso ocurre deja de ser delito.

Groomin Argentina cuenta con un aplicación para denunciar estos casos que luego pasan a la justicia, se llama GAPP es gratuita y permite trabajar articuladamente con la justicia, es única en el país.

Esto puede derivar en encuentros que después llevarían a trata de personas, violaciones u otros abusos, también hay una linea gratuita las 24 hs que es 011-1524811722