Gabriela Castillo y la tansisición:”Nos preocupa que se sigan adjudicando obras y designando gente en gobierno”.

Gabriela Castillo, Secretaria de Obras Publicas y una d elas tres personas designadas por el Gobernador Electo, Gustavo Melella, dio detalles del trabajo que lleva adelante en este sentido y se mostró preocupada por las obras que el gobierno está adjudicando a 4 meses de terminar el mandato y también por la designación de personal, (ver decreto) que hacer tomar recaudo, mas aun cuando no cuentan con ninguna información oficial del gobierno de la provincia.

Castillo sostuvo ademas que “paralelamente a esto, se está trabajando en la transición municipal donde hay dialogo y no se está afectando el destino de la gestión, por ejemplo en obras publicas y en todas las áreas. Esto no pasa en la administración publica provincial, donde solo se realizó una reunion entre Leonardo Gorbacz”.

“Un gobierno gestiona hasta el ultimo día, pero aquí tenemos un endeudamiento de 200 millones de dolares, obras en ejecución, y respecto del superávit, Castillo dijo que “no es así porque ese dinero ya está comprometido”.

Finalmente la funcionaria manifestó que “se hicieron pedidos puntuales de información que no se respondieron, hay información pero no es oficial, el gobierno provincial no nos ha pasado ningún dato, cuando tengamos estos números vemos como es el estado de situacion, del estado y de los entes descentralizados y puso como ejemplo la situacion del IPV donde se habían prometido entregar 1400 soluciones habitacionales y después pasaron a 400 o 500 terrenos, pero hoy hablaríamos en el aire porque esa información no está”.

“Estamos en el proceso de planteo de política publica, que todos los vecinos tengan servicios, recuperar e empleo, garantizar el acceso a la tierra, continuidad del régimen de promoción industrial, reconversion económica y autonomía para la provincia”.

Reparación de edificios, públicos, planificación de plan de mantenimiento, revalorizaron del empleado publico y todos los temas que deberan comenzar a solucionar a partir de diciembre de este año.