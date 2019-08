FORJA INTENSIFICA LA CAMPAÑA PROMOVIENDO EL CORTE DE BOLETA PARA EL DOMINGO

“Tiene que ver con una cuestión de conciencia cívica. No es algo nuevo, pero es importante que los vecinos sepan que el domingo tienen la oportunidad de cortar boleta y acompañar a los candidatos de Gustavo Melella”, insistió.

En las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, que se celebran el próximo domingo, los electores deben saber que NO es obligatorio elegir un candidato para cada categoría para que el voto sea válido. Sin embargo, es imprescindible votar a un solo candidato por cargo.

En la misma sintonía, Mabel Caparrós, coincidió que “no es algo nuevo lo de la boleta corta, pero la idea es que nos puedan acompañar incluyendo la boleta de Alberto y Cristina, y acompañar a Gustavo Melella colocando la boleta naranja que respaldará a su gestión desde el Congreso”.

“Es una buena oportunidad para poder decirle a la gente que utilicen la tijera, corten con prolijidad y junten las boletas en el sobre. Que no se puede poner candidatos de un mismo cargo de diferentes partidos, porque el voto va a ser anulado”, advirtió Caparrós.

En ningún caso se debe poner en el sobre candidatos a Senadores o Diputados de dos partidos diferentes.

El corte de boleta, se debe realizar respetando la línea punteada.

El elector el elector puede votar a la fórmula presidencial Fernández-Fernández y colocar los candidatos a Senadores y Diputados de la Lista 503.

El “Frente Vamos Todos a Vivir Mejor”, integrado por los partidos políticos FORJA, Nuevo Encuentro, Partido Solidario, Unidad Popular, compite para las elecciones de este Domingo 11 de Agosto de 2019 con una boleta Naranja, que es la Lista 503 A, y lleva al Dr. Federico Runin, como 1er Pre Candidato a Senador, a la Dra. Adriana Chaperon, como 2da. Pre Candidata a Senadora, mientras que para la fórmula en Diputados, encabeza la Lic. Mabel Caparroz, seguida por el Dr. Osvaldo Lopez y la Dra. DaianaFreiberger.