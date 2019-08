El próximo Gobierno deberá afrontar vencimientos de deuda por u$s180.000 millones

Por Armando Cabral

Lun 19/08/19.-El año próximo la Argentina deberá responder por u$s 48.686 millones, mientras que para 2021, el monto de la deuda a pagar será de u$s 44.953 millones. En 2022, el dinero exigible ascenderá a u$s 46.499 millones y para el último año de mandato del próximo Gobierno los compromisos asumidos ascienden a u$s 37.800 millones.