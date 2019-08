Daniel Rivarola: “Es hora de que Macri se vaya y deje que se recupere el trabajo y la producción”.

El secretario general del CEC y Legislador Electo, Daniel Rivarola, se refirió a las declaraciones del Presidente Mauricio Macri como un manotazo de ahogado y que las medidas anunciadas no tienen demasiada injerencia en nuestra provincia por ser una Área Aduanera Especial, ademas de electoralistas porque solo se extienden por dos o tres meses y no se están tomando regionales ni nada, son suficientes. Hay que establecer un dialogo político y no sirve de nada hasta que no recuperemos el empleo y la industria nacional es hora de que se vaya”.

En cuanto a la provincia, Rivarola dijo que la situacion sigue siendo la misma, sin empleo y con endeudamiento y es hora de reunirse a dialogar, aun no puedo hablar pero lo van a hacer las personas que están en la transición, si hay que dejar de endeudar a la provincia y en dolares.