Analia Cubino:”El equipo sigue trabajando hasta el ultimo día de gestión”

La secretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad de Rio Grande y ex candidata a intendente, en dialogo con Reporte Diario se explayó sobre las actividades que aun quedan por hacer en el municipio, habló del proyecto colectivo y no personal, la empatía con la gente y la necesidad de continuar con programas como “yo si Puedo”, el Congreso Internacional de Educación e Inclusión desde el sur y la distribución de los bolsones comunitarios que en 2015 eran 1800 y hoy superan los 6000 solo en nuestra ciudad.

“Cuando uno gobierna tiene que preferir, y algunos prefieren a los que hacen negocios y les va bien y otros elegimos a los que están mal, tomar contacto con ellos y mantener los pies en la tierra respecto de una realidad que es muy triste y terrible, son 24 mil personas, pero no nos debe sorprender porque eso seria no ver lo que pasa y de ahí la importancia de lo que se vote el próximo domingo porque parece que hay una negación con lo que le pasa a Tierra del Fuego.

Respecto a lo que se recibirá en 2020, Cubino señaló que nos toca esta realidad, y se refirió a la persona que vendía huevos en la entrada de la Margen Sur y que vive una realidad muy dura con una hija estudiando en el continente, había fallecido su padre y esto el estado no lo vio, y es lo que tiene que hacer. Esto pareciera que es la constante, porque no es cierto que se le incautó la mercadería o se lo había multado, esa persona no quiere robar y esta haciendo lo que puede para sostenerse, y se pretendió hacer una noticia de eso.

Un dialogo abierto sobre todos los temas que aun quedan pendientes, y el ninguneo del gobierno a los programas de educación, el congreso internacional de educación de la provincia que se niega a reconocer o el bachillerato popular al que el ministerio de educación deriva alumnos, pero no reconocen esa importancia.

Lo que viene, visitas destacadas y la continuidad en el gobierno de Gustavo Melella en el lugar que el gobernador electo decida que deba ocupar.