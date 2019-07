Verónica Andino; SUTEF:”Tenemos muchas expectativas en el próximo gobierno”

Juev 18/06/19.- La secretaria general del SUTEF, sostuvo que tienen muchas expectativas puestas en el próximo gobierno respecto de la situación general de los docentes. Según la dirigente, hay compañeros que no cobran hace meses, otros a los que les descontaron los 10 mil pesos del bono otorgado por gobierno sin avisarles y otros que no cobraron el aguinaldo.

La situación de los docentes de la provincia empeora de a segundos, y el Ministerio de Educación, ni siquiera atiende las consultas o reclamos que vienen haciendo desde el gremio. 8 notas han sido presentadas con docentes que siguen sin cobrar sus salarios, no hubo paritarias en 4 años, a otros les han descontado el bono de 10 mil pesos que el gobierno entrego en plena campaña electoral y otros no cobraron el aguinaldo.

Para Andino la situación es desesperante, porque el 81% de los docentes están endeudado con tarjetas de crédito ya que no tienen otra forma de pagar sus gastos mínimos, pero a pesar de esto el gobierno sigue sin dar una respuesta, tampoco el Ministerio de Trabajo, por lo que las esperanzas están puestas en la política educativa que aplique el próximo gobierno, con quien aún no han mantenido dialogo, pero adelanto que de no haber soluciones, luego del receso habrá medidas de fuerza.