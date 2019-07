Mónica Acosta: ”Nunca fuimos recibidos por la gobernadora Bertone”

Lun 08/07/19.- La presidenta de la cooperativa RENACER y legisladora electa por FORJA, se refirió a los dichos de la gobernadora Bertone a la hora de explicar porque no se invitó a esa empresa a la licitación para la producción de 200 mil lámparas LED y a las cuestiones personales que la mandataria provincial utilizó para referirse al suegro de acosta. Desmintió una exención de 600 millones de pesos.

La dirigente dijo que en cuatro años nunca fueron recibidos por la gobernadora y que la vio mal, o la asesoran muy mal, hoy se produjo una nueva licitación por 11.400.000 pesos y no se nos avisó nada, podríamos generar más fuentes de empleo. ME parece que haberlo hecho público es muy bueno porque el presidente de la DPE, diciendo que no estas licitaciones se le hacen ganar 5.800.000 pesos.

Finalmente y en cuanto a los 600 millones de exención impositiva en la tasa de verificación impositiva de 600 millones, eso nos pondría a la par de Newsan, por eso digo que la asesoran mal.

No podemos cobrar una deuda que tiene el municipio con la empresa y si no presentamos el certificado de cumplimiento fiscal, mira si nos van a condonar 600 millones, escuche la nota y la sentí mal, queriendo tapar una cosa con otra y meterse con temas personales”.