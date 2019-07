La historia reciente son lo sultimos 49 años, desde 1976, hasta hoy, desde el mas brutal y genocida glpe de estado hasta hoy, despues de los 30 mil muertos y desaparecidos, los saqueos, los secuestros y torturas, todas las prohibiciones, Martinez de Hoz, los milicos, tomaron el pais con 4000 millones de dolares y cuando se fueron esa deuda era de 236 mil millones, hoy es de 300 mil millones y hace 49 años que estamos en democracia. ¿que hemos aprendido?, hemos aprendido a generar pobres, desempleo, enfermedades que habian desaparecido, desnutricion, a destruir la industria a vender todo, a entregar recursos naturales, a nuestros enemigos, hemos perdido la dignidad como pais y quienes deberian representarnos cada vez nos representan menos.

Ya no hay elecciones internas en los partidos politicos, se eligen entre ellos, el pueblo no participa, no tiene representantes electos por ellos, sino por el sector politico. Quien avala a quienes llegan a los cargos electivos, quienes son sus representados o que intereses representan, no tienen legitimidad institucional, son elegidos por el mandamas, el jefe, o el que tiene mas poder, el puebl omira con la ñata contra el vidrio.

Puedo contarla desde 1983 en adelante, o saltearme los años del regreso a la democracia y olvidarme del presidente más honesto de este país, ese al que le hicieron 114 paros y en complicidad con los empresarios, los gremios y los políticos lo obligaron a irse 6 meses antes de finalizar su mandato, ni de la hiperinflación de 5000 % junto con Don Arturo Ilia, y seguir de largo, podría olvidarme del menemato y la entrega de todos los bienes del estado a empresas extrajeras, el uno a uno y como se nos reían en el exterior de eso, la voladura de Rio Tercero, la rereelección, la reforma constitucional del 94, podría no contarles lo que fue el gobierno de la Alianza con De la Rua y Chacho Alvarez, la banelco y la mochila cruzando la Plaza de mayo, los saqueos y la represión de 2001 que terminó con 21 muertos, cuando tuvimos 5 presidentes en una semana podría olvidarme pero no lo hago, porque si evito recordar todo eso me siento cómplice de lo que dicen que refundaron el país cuando en realidad lo refundieron, cómplice de los silencios mal intencionados, de la autocensura y de todos los males que pueden perpetrarse desde un medio de comunicación.

No importa si me ubican en uno u otro lado, la realidad es la única verdad y este país nunca estuvo bien todo, nunca el bienestar fue para la totalidad del pueblo, siempre hubo desigualdades, inequidades, injusticias, destrato y mezquindades, corrupción, persecución, discriminación y connivencia dentro de los espacios de poder, la industria, los gremios y los individuos que se prestaron y se seguirán prestando a tapar todo con silencios cómplices, funcionarios cómplices, justicia cómplice, adicta y funcional al poder, que denuncia cuando los que robaron ya no están.

No me olvido de la rosadita, de Skanska, de Milagro Sala sacando 14 millones en bolsos por la puerta de atrás de un banco, no me olvido de los negocios con el Congo, de los 4 millones de una adolescente que nunca estudio ni trabajó, de un joven con 20 millones, las mismas condiciones que su hermana, de López en todos los canales revoleando bolsos con 9 millones de dólares, de Cristobal y Baez, no como olvidarlo, se llevaron un presupuesto.

No me olvido de los Panamá papers, del correo argentino y de la deuda condonada a familiares y amigos de Macri, no me olvido de la promesas incumplidas, ni del más terrible ajuste y endeudamiento en el sumió a nuestro país, de su amigo Caputo, del desguace la de la industria nacional y los más de 4 millones de empleos perdidos. No sé cuánto se llevará este gobierno pero se lo que nos dejan, una deuda de más de 300 mil millones de dólares a pagar en 100 años.

Como se puede ver la historia que no se cuenta, o que se trata de justificar según quien la cuente, es una sola, puede que los fanáticos de uno y otro lado puteen por eso, pero no preocupa, es lo único que saben hacer, esos jamás trabajaron, no saben de sacrificios, solo de subsidios y planes, son la parte indigna, los idiotas útiles, los lamebotas conformistas que siempre están listos para votar lo menos malo, lo que les conviene, cuidar su quintita y joderle la vida a todo un país.

No soy pesimista soy realista, y puede caer bien o mal, pero me prohíbo no tener memoria, me prohíbo no decir, me prohíbo no contarles a los que vienen, lo que pasó, para que no vuelvan a engañarlos, para que la próximas vez voten pensando en el país, en el conjunto, en el pueblo y no pensando solo en ellos, porque así estamos condenados a tener cada vez peores gobiernos y peores condiciones de vida, ya caímos lo suficiente, es hora de levantarse.

Armando Cabral