Martin Pérez: ”Le pedimos a los vecinos que acompañen al gobernador electo”

“Estamos tratando de conocer la realidad en esta transición si queremos mantener lo que prometimos en campaña y para eso debemos tener un buen dialogo con el gobernador electo, quien me sorprendió con su actitud al entregarme el libro con los objetivos del centenario, no me lo esperaba pero de a poco uno comienza a caer y darse cuenta de esta responsabilidad que nos va a tocar, pero la vamos a asumir con responsabilidad, con tranquilidad y sobre todo con mucho esfuerzo”, destacó

Finalmente hiso referencia al acompañamiento de la gente y dijo que así como el pidió que nos acompañen, nosotros le pedimos a los vecinos que lo acompañen a él en la gestión de gobierno porque necesitamos que nos vaya bien a todos.