Mariano Tejeda CGT:” El ministerio de trabajo de la provincia no existe”.

Por Armando Cabral

Dom 21/07/19.- El secretario general de la CGT y de los textiles, sostuvo que el ministerio de Trabajo de la Provincia no existe, que en el primer semestre tuvieron mas audiencias que en los últimos dos años y en ninguno caso hubo una solución a los planteos realizados. Tejeda destacó el trabajo de los empleados de esa institución que no dan abasto, pero quien toma las decisiones, el ministro es un empleado del gobierno que no va a tomar decisiones en contra de su jefe.