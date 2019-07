Mabel Caparros: “No le están haciendo mal a Melella, le están haciendo mal a Tierra del Fuego”.

“En ella hay una necesidad extrema de colgarse de la boleta de Alberto y Cristina, creo que hubiera sido más saludable ver porque le fue mal, en que se equivocó, en vez de estar tan abocada a esto de, tengo que salir siendo diputada de la nación, me parece, por la gente y por otro lado también esto de hablar mal de Gustavo Melella que ganó con el 52% de los votos, no gano por poco el no respeto por un gobernador electo y una gran mentira electoral que es lo de la privatización del Banco, una gran mentira electoral, porque la ley que ella modifica tiene 20 años, por lo tanto ya no existe porque nunca se aplicó”.

“Esa ley nace en la gestión de Carlos Manfredotti porque recibe un banco quebrado, esa ley contiene el traspaso de los 208 millones de dólares que se le saquearon a la caja de previsión y los pasan a gobierno para que este se haga cargo los tenía el banco, con esto sanea el banco y lo lleva al Banco Central de la Republica para que lo privatizaran pero nunca le contestaron y hoy tampoco se podía hacer, quieren sembrar miedo cuando Gustavo Melella jamás habló de esto, no sé porque instalaron este miedo”.

Caparros reiteró una frase de Gustavo López, presidente de FORJA a nivel nacional quien manifestó, “No están actuando contra Gustavo Melella, están actuando contra Tierra del Fuego”, es esto de meter miedo y no respetar el voto de la gente que decidió un cambio y que hay que respetarlo, se le está faltando el respeto al pueblo de Tierra del Fuego, que votó hace menos de 20 días”.

Finalmente sostuvo que desea que el gobernador electo pueda derramar en la provincia lo que hizo con Rio Grande, en salud, educación, inclusión, salarios y obra pública, hay que estar en Tolhuin y en Ushuaia caminar los barrios altos porque hay una situación muy difícil, puntualizó.