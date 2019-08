Loffler pidió “racionalidad” al gobierno de Bertone y “no atar de manos” a la gestión de Melella

RÍO GRANDE.- (30 Jul. 2019) El legislador opinó sobre la discusión en torno a la restitución del 82% móvil para los jubilados provinciales y en tal sentido recordó que desde el MPF “nosotros no acompañamos” en su momento, “la modificación del régimen previsional” como lo propuso la actual gobernadora de la provincia Rosana Bertone.

Por lo tanto y en sintonía con dicha postura, en Radio Nacional Ushuaia, que desde el MPF “hemos venido acompañando el reclamo de los jubilados durante todo este tiempo”, es decir desde la sanción de las reformas promovidas por el oficialismo, por lo que “desde hace más de tres años y medio hemos tenido la misma posición y no la hemos variado en nada”.

Sin embargo, reprochó que “hoy, en un marco de un escenario electoral, lo ponen en discusión” por lo que “nos parece un manotazo de ahogado, de gente que está atravesando un proceso electoral y que debía haber tenido la responsabilidad de poner en discusión el tema”.

Y aclaró que en la Legislatura “hubo una mayoría compartida entre el oficialismo nacional y el oficialismo provincial” y “la discusión no se dio antes porque el Justicialismo contó con el apoyo de la UCR – Cambiemos y además “fue una constante que hemos vivido durante el Gobierno de Rosana Bertone que gracias a Dios la gente dijo basta”.

Y remarcó que “en tanto y en cuanto no haya discusión salarial con más de 200% de inflación en el período Bertone – Macri Y HUBO UN 23% de aumento al empleado público”.

Por lo tanto, insistió “sin discusión paritaria como corresponde y ajustadas a la posibilidad que tiene la provincia, no estoy diciendo que se discuta cualquier cosa, tampoco habrá aumento para los pasivos”.

Críticas a Marcelo Córdoba

Cuando se le consultó sobre los pedidos del Secretario general de ATE Río Grande para que se abra la discusión paritaria, Löffler le pidió al dirigente gremial “ser serios” dado que Córdoba “estuvo tres años y medio callado, escondido y también está atravesando un proceso electoral y hoy levanta la voz. Hay que recorrer los sectores de la administración pública provincial para saber lo que la gente opina de Córdoba”.

Presupuesto 2020

Con relación a la discusión en torno al Presupuesto que deberá ejecutar en el 2020 el gobierno electo, Loli Löffler opinó que “primero deberíamos conocer los números de la provincia porque parece que fuera un secreto de Estado” y además “en esta gestión no ha confiado nadie, no confía la gente, no confía la sociedad y fue el peor fracaso de un gobierno que se está yendo porque es la primera vez que una gobernadora en función pierde en primera vuelta y no podemos confiar porque nos hemos cansado de hacer pedido de informes y no han contestado nunca”.

Y aseguró que el Gobierno de Bertone “ha tenido la caradurez, con 8 votos propios y tres votos de sus aliados (UCR – Cambemos) de reconducir un Presupuesto” por lo tanto consideró que “lo mejor que podrían hacer es darle la posibilidad, al Gobierno entrante, de reconducir el Presupuesto si no tienen un Presupuesto acordado con el Poder Legislativo que está saliendo y no atar de manos al gobierno que está asumiendo”.

Por lo tanto el Presupuesto “o lo trata la próxima legislatura entre el 18 y el 31 de diciembre o que le dé la posibilidad, al gobierno que viene, de reconducir el Presupuesto” aunque aclaró que “estoy hablando por Damián Löffler y el Bloque del MPF, no por el gobierno electo, simplemente planteo una alternativa absolutamente razonable en el marco de lo que ya ocurrió con esta gestión” que tiene un Presupuesto reconducido.