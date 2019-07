Julian Baeza:”No me agrada como está la política de hoy”

Lun 01/07/19.- Julian Baeza, concejal mandato cumplido de Rio Grande, dijo que no le agrada la política que se hace hoy, que todos quieren ser políticos por el dinero y antes no era así. “Yo ganaba mas haciendo muebles que en el Concejo Deliberante, pero el pueblo me eligió y cumplí con mi obligación”, puntualizó

Don Juian Baeza concejal Mandato Cumplido y habitante de Rio Grande desde 1936 se refirió al crecimiento de la ciudad, dijo que nunca pensó que iba a crecer tanto y nunca compro mas propiedades porque su dinero lo hizo trabajando.

Tiene estudios contables, trabajó en la cooperativa eléctrica en sus inicios y cuando dejó de trabajar se dedico a su taller de carpintería.

Consultado sobre como ve la política hoy respondió que ” no le agrada como esta la política hoy, desaparecieron los partidos políticos, eran dos o tres y hoy son muchísimos, todos quieren ser políticos y no es así, yo cuando fui concejal fui a cumplir con una obligación que el pueblo me había delegado, pero ganaba mas haciendo muebles, hoy es todo por dinero, cumplí con esa obligación y me fui a mi casa”.