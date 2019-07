Fabiana Rios: Candidata a Senadora Nacional por el PSP. “La estrategia de algunos candidatos es el silencio”.

La ex legisladora, diputada nacional y gobernadora en dos periodos, es hoy candidata a Senadora nacional por el Partido Social Patagónico sostuvo que la oposición solo habla cuando hablan de mí, incluso en la campaña. Rios sostuvo que hacen como un elogio a la obediencia, somos de tal, vamos a obedecer a tal, vamos juntos, somos del que va a ganar o va a ser reelecto. Si la provincia se quiere salvar los que vamos al parlamento tenemos que aportar al parlamente y también noto por parte de algunos comunicadores como que esta elección no es muy importante como que no tenemos injerencia como como que llevamos 3 senadores y 2 diputados al congreso, al que pretenden mostrarlo como un lugar muy lejano a nuestra vida.

Sin embargo son tantos los temas en los que se decide la vida de todos los ciudadanos de la provincia, como la reforma laboral, soberanía, jubilaciones, recursos naturales, conectividad, coparticipación, regalías, ley 19640, pacto con la Unión Europea, endeudamiento, inflación y muchos más.

Según Rios a algunos candidatos les conviene no debatir, el silencio es la estrategia de algunos candidatos a senadores que si además de obedecer van a hacer otra cosa.

En otro orden se refirió a la relación con el gobernador electo y recordó que algunos senadores votaron en contra y otros si tenían dialogo con la gobernadora. Esa representación provincial hace imprescindible que lo haga en un dialogo con el gobernador de la provincia y tener claro cuál es la importancia de ser senador.

Finalmente Rios aclaro que van con lista corta y que la relación con el Gobernador electo quedo plasmada en el apoyo a su elección somos espacios políticos diferentes, pero tenemos un acercamiento político y personal y tenemos una gran cantidad de coincidencias con FORJA y mi relación con Gustavo Melella y adelantó que para ella las elecciones son una búsqueda de trabajo y que no ocupara ningún cargo en el próximo gobierno, trabajo de mi profesión, estudio derecho, y milito. Si no somos electas seguiré militando.