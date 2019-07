Es falso que Grabois es hijo de una ex funcionaria “que agarró el PAMI y lo destruyó”

Por Armando Cabral

Mart 16/07/19.-cSi tenés unos segundos, leé este resumen:No hay ningún tipo de vínculo familiar entre el referente de la CTEP y Matilde Svatetz, el verdadero nombre de la ex presidenta del directorio de la obra social de los jubilados.La ex funcionaria menemista, Matilde Menéndez, estuvo casada 4 años con el padre del líder social una década antes de que éste naciera. Uno de los hijos de Svtatetz confirmó que su madre no tuvo hijos con Grabois (padre). Por Reverso