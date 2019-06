SUTEF: Se realizó una nueva presentación de un listado de docentes sin cobrar.

Así se expresó Verónica Andino refiriéndose a las excusas que les dan a los y las docentes. Cuando los docentes logran que les den el alta y quedan cargados en el sistema, piden el adelanto y les dicen que no hay presupuesto.

Esto evidencia la mentira del Gobierno de los problemas administrativos.

Alrededor de 200 legajos docentes no cobran y se siguen acercando al sindicato nuevos casos.

El SUTEF presentó hoy 20 legajos, el viernes pasado en Casa de Gobierno un listado de 58 docentes que no cobran. Esto se suma a los más de 70 docentes de los listados presentados también el martes y el miércoles.

La indignación continúa con quienes cobraron este mes, retroactivo febrero, marzo, abril y mayo ya que no les liquidaron ni los paliativos, ni los adicionales para llegar al mínimo de $25.000 por mes y otros decretos.

La insistencia del sindicato con los reclamos en Casa de Gobierno hizo que se cargaran algunas altas.

Ahora habrá que insistir en que les paguen un adelanto.

Si no estás en los listados comunícate con tu delegado o delegada o con el sindicato.

Mirá en la foto el listado presentado hoy y en estos links los listados ya presentados.