SUTEF: Denuncia un caos en las escuelas de la provincia después de las elecciones.

Pasadas las elecciones y ante el estrepitoso fracaso sufrido por Bertone, la desidia y el desmanejo del Ministerio de Educación en lo que se refiere al estado de los edificios escolares se puede observar en toda su crudeza. Da la impresión de que ya ni siquiera intentan disimular la debacle de la gestión Romero.

En los tres días transcurridos de esta semana hubo una seguidilla de suspensiones en las actividades escolares como resultado de problemas en los sistemas de calefacción y abastecimiento de agua.

Jardín N° 4: después de semanas de no contar con el agua suficiente y de carecer de calefacción desde la semana pasada, finalmente suspendió sus actividades ayer cuando el personal de Infraestructura Escolar (que trabajó en el interior del establecimiento mientras lxs niñxs estaban en clase, violando normas de seguridad) determinó que no podían solucionar el problema.

Escuelas 2, 27 y Cens 18 anexo esc. 2: los problemas de abastecimiento de agua, sumados a los de calefacción, son motivo permanente de reclamos por parte del personal. No obstante, y tal como sucede en muchos otros establecimientos, no se autoriza la suspensión de actividades y tanto estudiantes como docentes deben “acomodarse” a que los edificios escolares no cuenten con esos servicios en la medida necesaria. La solución definitiva nunca llega.

Las escuelas 20, 21, 26, Especial 3, el Cens 18 anexo esc 21 y la escuela de adultos Wikam comparten el mismo edificio en que desde hace semanas las temperaturas son muy bajas porque la calefacción no funciona, o funciona mal. Recién en el día de ayer, a las 16.00 hs. autorizaron a suspender las actividades porque el frío era insoportable. Ni personal de infraestructura, ni funcionario alguno del ministerio se acercó en todo este tiempo a verificar el estado de las instalaciones, mientras las personas que concurren a siete ¡SIETE! instituciones escolares que funcionan en un solo edificio soportan las consecuencias de su desidia y prepotencia.

En las escuelas en que se suspenden las actividades, lxs docentes son obligados a cumplir horario en el edificio, aunque no esté en condiciones o, en el mejor de los casos, son reubicados en otros establecimientos. Muchos de esxs docentes llevan meses trabajando sin cobrar porque el sistema de carga de datos, que el mentiroso ministro Romero dijo que estaría funcionando a la perfección en NOVIEMBRE DEL AÑO PASADO, aún no funciona…