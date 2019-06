Partido de la Cultura, la educación y el Trabajo. “Nosotros no vamos a volver porque nunca nos fuimos”.

Desde las 18 hs se llevó a cabo el acto de cierre de campaña en Rio Grande, del partido de La cultura, la Educación y El trabajo, donde se presentaron todos los candidatos a concejales y legisladores, que en este último caso se trata de Sergio Niz a quien acompaña en segundo lugar Pedro Velázquez y en el caso de los concejales, Eliana Velázquez y Pablo Ernaga deportista reconocido a nivel nacional y que viene de ganar en Uruguay el maratón del Mercosur

Fue muy bien recibido el discurso de la joven candidata a concejal de tan solo 23 años pero con una historia de vida que le ha dado la posibilidad de estar ocupando un lugar preponderante y al momento de dirigirse a la gente sostuvo que basta de selfies y notas pagas, pasemos a hacer las cosas que beneficien a la gente, me parece horrible que nos copien los proyectos, pero si ganan espero que los lleven a cabo y como corolario destaco que solo los que hemos sido muy pobres podemos saber lo que sienten aquellos que no tienen nada, porque lo hemos vivido y aquí son todos trabajadores y saben de qué hablo”.

Por su parte Pedro Velázquez sostuvo que no es lo mismo “hablar de pobreza, que haber sido pobre”, y dio ejemplos de lo que le toco vivir y desafío a los que hablan desde hace años de los mismo y no hacen nada, mientras yo en 30 años he hecho más todos ellos juntos y sigo haciendo. Dicen que van a volver, nosotros no vamos a volver porque nunca nos fuimos, seguimos haciendo y les pido que les den una oportunidad a estos jóvenes porque son trabajadores, son honestos, y buenas personas”.