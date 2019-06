Gustavo Ventura: “En vez de mandar a un funcionario de segunda línea a agredir que muestren los números”

Por Armando Cabral

Lun 10/06/19.- El candidato a intendente de Ushuaia por Forja brindó una entrevista a una radio capitalina fueguina este Lunes donde indicó “Los funcionarios de La Cámpora del municipio están muy nerviosos, yo recomiendo que en vez de agredirme en todos los medios amigos mandando un funcionario de segunda línea que sea el mismo intendente que le explique a la gente cuanto gasto en la Noche más Larga, es fácil, así se termina todo esto, que muestre los números, y de paso que muestre los números del verdadero gasto del municipio que no se publican, que explique por qué adelanta la noche más larga o que explique por qué no cumple ordenanzas respecto a la seguridad en esta fiesta de 11 noches, o porque les agarro tanto apuro por terminar plazas antes del 16 que se van a desarmar en los próximos meses por qué no se puede construir con este clima, son poco serios, merecemos más de verdad, como me dijeron los vecinos en una reunión de ayer, la noche más larga para nosotros es la que mis hijos no tienen nada para comer, y por otro lado vemos cómo despilfarran millones desde la intendencia en la noche más larga y en la campaña electoral”.