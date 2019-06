En el marco de un nuevo aniversario de la ciudad La Cámara de Comercio lanzó la promoción del décimo ‘Río Grande de Prende’

Río Grande.- La Cámara de Comercio, Industria y Producción de Río Grande lanzó el sistema de marketing digital para la décima edición del ‘Río Grande de Prende’ en el marco del aniversario de Río Grande. Se desarrollará desde el 6 hasta el 13 de julio, pero se mantendrán las ofertas por una semana más.

La presentación estuvo a cargo del Presidente de la Cámara de Comercio, José Luís Iglesias, las vicepresidentes Marilina Henninger y María Cufré, además del Secretario de la Cámara, Eduardo Clement, Cecilia Zalazar de OSDEPYM, el Ingeniero Carlos Wigstrom, diseñador del sistema de marketing digital y una de las diseñadoras del afiche promocional, Paula Cifuentes.

“Largamos nuevamente con el ‘Río Grande se Prende’, este año es la décima edición; de alguna forma tratamos de reflejar, tanto desde los comerciantes como de nuestra cámara, la importancia que le damos al arraigo y la pertenencia, en el marco de un nuevo aniversario de nuestra ciudad”, introdujo el Presidente de la Cámara de Comercio, José Luís ‘Gigi’ Iglesias.

Agregó que “de alguna forma, los comerciantes que adhieren a esta propuesta, adhieren también a que tengamos una visión conjunta de lo que necesitamos para devolver un poco a la ciudad, lo que la ciudad nos da. En este sentido se solicitó a los comerciantes que adhieran a este ‘Río Grande se Prende’, tratamos de que se contacten por medio de nuestro correo electrónico, desde nuestra página de Facebook, personalmente o llamando a la Cámara de Comercio y también a través del Whatsapp en esta nueva modalidad de las redes sociales ya que este año estamos haciendo la captura de datos de los comercios que quieran participar para que nos eleven sus ofertas para que nosotros las repliquemos desde el 6 al 13 de julio y una semana más que después se va a agregar para el mantenimiento de las ofertas”.

‘Gigi’ Iglesias agradeció “muy especialmente” a Marilina Henninger, Vicepresidente de la Cámara de Comercio, a Maria Cufré Vicepresidente Segunda de la Cámara de Comercio; a Paola Priotti Presidente de Mujeres Empresarias y a todas sus integrantes y lo propio hizo hacia todos los sponsores y anunciantes, medios de comunicación; CAME, Banco de Tierra del Fuego; TVFuego y a Canal 13.

“Estamos trabajando para tratar de hacer una semana del ‘Río Grande se Prende’ lo más agradable posible, no solamente con paseos de compras en la ciudad, sino también con ofertas de todo tipo vinculadas al esparcimiento y a la vida social y en familia de nuestra ciudad”.

Aseguró que “vamos a multiplicar la oferta en redes sociales, que creemos va a ser exponencial comparado con otros años. Para dar una idea, vamos a visualizar de 8 mil que teníamos el pasado año, a 80 mil y esta oferta la vamos a difundir también a Río Gallegos, Punta Arenas y Ushuaia”.

Justamente “Ushuaia se comprometió a mantener ofertas similares en esa semana como apoyo al ‘Río Grande se Prende’, con un ‘Ushuaia también se Prende’ colaborando la Cámara de Comercio capitalina. Su presidente, Claudia Fernández, ya se comunicó con nosotros dándonos este importante apoyo”.

Más de ochocientos anotados

Por su parte Marilina Henninger destacó que “la creación del ‘Río Grande se Prende’ fue para homenajear a la ciudad en su cumpleaños; esta es la décima edición que lanzamos y que lo estamos replicando año a año con esta intención de que la gente salga a la calle, se despeje y disfrute de la ciudad, por eso el evento no solo consiste en descuento que los hay y muy buenos y muchos, tanto en el comercio, la gastronomía y la hotelería, sino también acompañado de un programa cultural y recreativo muy amplio, en la que vamos a propiciar de que la gente salga y encuentre cosas diferentes en la ciudad en esos días del ‘Río Grande se Prende’”.

Asimismo, Henninger resaltó la fuerte apuesta a las nuevas tecnologías y a las nuevas modalidades de promoción. “Justamente estamos presentando toda la parte de marketing digital que tenemos prevista para este año con un trabajo muy grande en las redes sociales; para nosotros esto es algo nuevo ya que no lo hemos hecho en años anteriores aunque hayamos usado redes sociales. Pero este año nos estamos focalizando en poner una fuerte atención sobre esto; de hecho las inscripciones se hacen on line y automáticamente y a través de la fanpage del ‘Río Grande se Prende’ y aprovecho para invitar a todos los comerciantes que ingresen a través de Facebook ( www.facebook.com/RGseprende ), allí se podrán inscribir automáticamente y uno de nuestros asesores se va a poner en contacto para evacuar cualquier duda que tengan sobre el evento”.

Añadió la Vicepresidente de la Cámara de Comercio que “más allá de todo esto también estamos apelando a todos los vecinos a que se inscriban también en la página. De hecho, en los primeros tres días de campaña ya se han anotado unas ochocientas personas interesadas en recibir cada una de las propuestas que tenemos para el ‘Río Grande se Prende’, lo cual es muy auspicioso y creemos que de acá al 6 de julio cuando empiece el evento, vamos a aumentar exponencialmente esa base de contactos y mucha gente muy interesada en participar del evento y a toda ella vamos a llegar”.

Confió que “vamos a tratar de sorprender a los vecinos para que en su casa, en su lugar de trabajo y en su celular, reciban todas las ofertas del ‘Río Grande se Prende’”.

Cabe destacar que en esta oportunidad el Ing. ‘Charly’ Wigstrom es el encargado de las redes sociales y de formar a las futuras promotoras. “Él es nuestra estrella en esta oportunidad en lo que atañe al marketing digital y nos trae todas estas novedades tecnológicas desde su experiencia y trabajo en otros lugares del mundo con otras empresas”, destacó Henninger.

En ese sentido agregó que “‘Charly’ Wigstrom viene a contarnos un poquito sobre las prácticas más efectivas en cuanto en cuanto al marketing digital que se está dando en este momento en el mundo y que gracias a su intervención podemos aplicarlas en Tierra del Fuego”.

Marilina Henninger resaltó también el acompañamiento de Mujeres Empresarias. “como siempre ellas están desde el día cero con esta campaña, son el motor principal, son las que han puesto creatividad y dedicación para salir a la calle y en este caso –a partir del trabajo de tantos años- vamos a tercerizar algunas partes. Hay tres asesoras que están trabajando en la calle, regionalmente; una está trabajando en el centro comercial en la Plaza, la otra en el centro comercial de calle Viedma y una tercera está trabajando en los comercios de Margen Sur, especialmente en calle Tolhuin y aledaños”.

Finalmente destacó también a Paula Cifuentes y a Gustavo Llanos que confeccionaron el afiche promocional de la décima edición del ‘Río Grande se Prende’.