Diego Navarro:”Argentina no está haciendo las cosas bien”.

El vicepresidente de la Camara de Comercio de Rio Grande, sostuvo que Argentina no esta haciendo las cosas bien, y lo comparó con una vivienda a la que se le deja de hacer mantenimiento y un día todo se cae a pedazos, porque no hiciste las cosas como las tenias que hacer, Argentina no viene haciendo las cosas bien, esto viene de años de tirar manteca al techo, de años de rifar las joyas de la abuela, de años de aumentar impuestos y como no nos ocupamos de lo que nos teníamos que ocupar, hoy estamos viviendo lo que estamos viviendo”.

Todos creemos que no es posible, pero pasa, y tenemos el pensamiento argentino de que el que viene nos va a solucionar todos los problemas y no es así, eso no pasa, porque si no hicimos ese mantenimiento antes, la casa igual se nos va a caer a pedazos venga quien venga.

“hace años que estamos consumiendo el ahora 12, es un plan fantástico, si con inflación, no había intereses son cosas que están fuera de foco, lo estaba pagando ANSES y no es un ente rico, tiene papelitos nada mas, es muy difícil todo esto, y hay que decir que esta gestión no tuvo aciertos, acá estamos pagando 5 % de ingresos brutos en total, el inconveniente de esto es real, es un momento muy delicado, empiezan a plantearse cosas que son coyunturales y ahora son las cuestiones de fondos, el mayor problema es que no hay con que hacer frente a los problemas que tenemos”.

Navarro sostuvo que en la ultima reunion de la cámara de comercio la semana pasada luego del cierre de paritarias nacional en un 30% de aumento salarial, los comerciantes plantaron que no puede pagar mas, porque aunque las cosas aumentaron, pero no hay ventas, necesitamos un equilibrio que genere empleo y las empresas que lo generen tengan rentabilidad para sostener los puestos de trabajo. Argentina es inviable porque el 60% de las ganancias se las lleva el estado y no es lo que corresponde, ningún país vecino paga lo que pagamos nosotros y los primeros del mundo”, finalizó.