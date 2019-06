Desde CityBus denunciaron una cobarde agresión de un sujeto a la chofer de la Línea D

Depresivo crónico o harto de un sistema asqueante.

Mart 14/05/19.- Alguna vez me dijeron esto y cuando respondí a una acusación que me pareció innecesaria, di los porque, no es depresión, es una profunda tristeza por el destrato de cierta clase política, por el desinterés y la falta de interés por los que menos tienen, los más vulnerables, los miles de niños y niñas en la miseria, los miles de desocupados, el aumento de los comederos, la destrucción de los salarios, la perdida de lo poco que habíamos logrado para vivir mejor.