Da Fonseca “Las feministas radicales destruyeron el derecho penal de los últimos 100 años”

Mierc 12/06/19.-En un alegato anácrónico de la Defensa del ex cura Cristian Vázquez solicitó la absolución del mismo Según el abogado Javier Da Fonseca, su defendido, el ex sacerdote Cristian Vázquez llegó a juicio, “por culpa de las feministas radicalizadas, que tanto mal le han hecho al Derecho en los últimos 100 años”.

De este modo, y con algunos otros argumentos anacrónicos, el abogado solicitó la absolución de Vázquez, quien llegó a juicio acusado de al menos, tres hechos de abuso sexual en perjuicio de una nena de 12 años. javier da fonseca Río Grande.- 12-06-2019.- Este miércoles fue el turno del abogado Javier Da Fonseca, de alegar ante el Tribunal de Juicio del Distrito Judicial Norte, en relación al juicio oral no público, que se lleva adelante contra el exsacerdote Cristian Vázquez, imputado de dos hechos de abuso sexual simple y un tercero, de abuso sexual con acceso carnal, en perjuicio de una nena de 12 años, en el año 2012. Un alegato retrógrado y anacrónico, fue el expuesto por el abogado Da Fonseca, quien al plantear su estrategia defensiva, arremetió una vez más hacia el colectivo feminista, argumentando: “por culpa de las feministas radicalizadas, que tanto mal le han hecho al Derecho en los últimos 100 años”, fue que su defendido llegó al proceso, asegurando además, que a su entender no existen elementos para acusar a Vázquez, ya que no hay testigos de los hechos, y tampoco, en sus parámetros, solo se puede basar una acusación en los dichos de la víctima. Una vez concluido el alegato de Da Fonseca, el Tribunal paso a un cuarto intermedio hasta el día 25 de junio, a las 10 de la mañana, ocasión en que Cristian Vázquez, podrá emitir sus últimas palabras. Se estima, que posteriormente, se de a conocer el veredicto. La Fiscal Laura Urquiza, durante su alegato, solicitó una pena de 11 años de prisión y la detención de Cristian Vázquez, mientras que el abogado querellante, el Doctor Francisco Ibarra, pidió una pena de 16 años de prisión.

Colaboración Lorena Uribe.