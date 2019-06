Andres Dachary:”La política exterior de nación no representa los intereses de los fueguinos sobre Malvinas”

El secretario de modernización del Municipio de Rio Grande, licenciado Andres Dachary se manifestó en desacuerdo con lo ocurrido ayer en el Comité de Descolonización de Naciones Unidas y donde por segundo año consecutivo se dejo fuera de la comitiva a Alejandro Betts quien ha sido peticionante por la soberanía en Malvinas por de treinta años.

Tampoco se trató el tema del acuerdo Foradori/Duncan y es preocupante que no se haga mención a esto cuando están representado al país el vicegobernador y legisladoras de Tierra del Fuego. También cuestionó la política exterior del gobierno nacional de quien dijo, “no representa el sentimiento de los fueguinos en cuanto a la soberanía sobre las Islas Malvinas, es muy lindo viajar a New York pero eso solo no alcanza, ni nos hace mas malvineros”.