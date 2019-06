Analía Cubino: “Voy a ser la intendenta de la reelección de esta maravillosa gestión”

Juev 13/06/19.-En el marco del acto de cierre de campaña que se realizó en el Club Sportivo en Río Grande, la candidata a intendenta de Río Grande por FORJA, Analía Cubino, sostuvo que “antes que nada quiero saludar y agradecer a todos, a Gustavo, a Mónica, a la Militancia y a mi familia que me ha acompañado”. Dirigiéndose a los presentes, Analía Cubino aseguró: “Ustedes son la muestra de la fuerza, la militancia. No somos Militantes de las redes sociales, somos militantes de verdad que caminamos los barrios, la ciudad, viendo cara a cara a cada uno de los vecinos.

Y prosiguió: “Algunos creen que proscribiéndonos nos van a ganar. Usando las peores maniobras de la política. Pero esto no lo hacen contra nosotros, lo hacen contra la gente como todo lo que han hecho contra la gente durante estos años”.

“Tenemos la convicción de que las cosas se hacen de otra manera. Dijeron que yo tenia que acreditar capacidad, que tenía que acreditar antigüedad y demostrar muchas cosas. Pero nuestro único proyecto y convicción tiene que ver con la gente, con vivir mejor. Es un slogan sincero que refleja lo que realmente pensamos y por lo que trabajamos”.

Asimismo, la candidata a Intendenta aseguró que “no nos avergüenza estar juntos porque somos la verdadera unidad del pueblo. No nos van a vencer porque tenemos proyectos, tenemos corazón y somos la continuidad de este proyecto que piensa una Provincia grande, con ciudades que nos incluyan a todos, con políticas reales articuladas entre Gobierno y Municipio”.

“Vamos a seguir poniendo el corazón y el alma para seguir trabajando para resolver los mayores problemas de nuestros vecinos, como el empleo que es una prioridad”, subrayó.

Finalmente, la candidata dijo que “esta ciudad ha logrado ponerse de pie y hoy no nos pueden venir a decir que van a dar un salto de calidad, faltándole el respeto a una gestión que ha hecho tanto por la salud por la educación y por el crecimiento de esta ciudad”.

“El domingo 16 se juegan dos modelos muy distintos y muy claros de gestionar, de hacer política, de enfrentar los problemas de nuestros vecinos. Nosotros sabemos de qué lado estamos y por quienes luchamos, por los que trabajan, por los que perdieron el empleo, por los que menos tienen.

Quiero agradecer la generosidad de Gustavo Melella, de FORJA y de todos los partidos que conforman este frente. Les doy el compromiso que el 16 de junio vamos a seguir dialogando, abriendo las puertas a todos. Voy a ser la intendenta de la reelección de esta maravillosa gestión”, concluyó.

Prensa Forja