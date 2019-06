1117 personas justificaron la no emisión de voto en toda la provincia.

En Rio Grande justificaron su voto 671 personas, mientras que en Ushuaia lo hicieron 376 y en Tlhuín solo 70 personas no emitieron el voto. En total 1117 personas no emitieron su voto en toda la provincia. Un total de 1117 personas justificaron el voto en Tierra del Fuego. En Río Grande fueron 671 votos… Leer más »

Un total de 1117 personas justificaron el voto en Tierra del Fuego. En Río Grande fueron 671 votos los justificados, en tanto que en Tolhuin fueron 70 y en Ushuaia 376. En la gran mayoría de los casos, los ciudadanos no figuraban en el Padrón Electoral. Río Grande.- Desde la Policía de la Provincia, informaron que en Tierra del Fuego justificaron la no emisión del voto 1117 personas en total. En Río Grande se justificaron 671 votos, en tanto que en Tolhuin fueron 70 y en Ushuaia 376. La mayoría de los electores justificaron la no emisión del sufragio por no figurar en el Padrón Electoral.