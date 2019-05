Varias organizaciones exigen la renuncia del secretario de educación por destrato a alumnos del Polivalente de arte de Ushuaia.

Ushuaia, 15 de mayo de 2019

Ministerio de Educación de Tierra del Fuego AIAS

Señor Ministro de Educación

Profesor Diego Romero:

S/D

Los abajo firmantes repudiamos y exigimos la renuncia del Subsecretario de Educación de la Provincia de Tierra del Fuego AIAS luego de sus amenazas.

Juan José Mateo Subsecretario de Educación Secundaria amenazó con intervenir el Centro Polivalente de Arte si continúan las sentadas de protesta por parte de estudiantes de dicha institución.

Los/as estudiantes, las familias, organizaciones sociales, de Derechos Humanos, Sindicales y políticas, repudiamos y denunciamos el accionar del Subsecretario.

Exigimos que se le inicie un sumario, la inmediata renuncia, y se le apliquen las sanciones que correspondan.

Como comunidad sabemos que hay límites, y la violencia es el límite. Este hombre no puede ejercer la docencia ni cargo alguno en Educación. No aprendió que el fin no justifica los medios y que quien educa con violencia enseña violencia a sus estudiantes.

La violencia verbal no permite el diálogo ni la convivencia pacífica, ni a resolver problemas, solo enseña a aplicar la ley del más fuerte, a callar y a someterse.

Sus enseñanzas son antidemocráticas, se contradicen con todos los postulados de la educación argentina y fueguina.

Reiteramos:

A) Que Juan José Mateo renuncie.

B) Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego: exigimos la sanción que corresponda, previo sumario. No alcanza con que se retracte ni se disculpe, ante la violencia a menores y el abuso de poder, hay normas por aplicar, la primera es el apartamiento del cargo.

C) Como comunidad de Tierra del Fuego y educativa, ponemos límites a la violencia, protegemos a nuestros/as estudiantes y accionamos desde las familias, los centros de estudiantes y los organismos sociales y de gobierno por la libertad de expresión, contra el maltrato y la violencia. Tenemos un sistema que organiza y ordena nuestras vidas, no permitiremos que el maltrato sea la forma de gobernar, y mucho menos, de educar.

Somos:

Agrupación 23 de Septiembre, AFEP, LUZ Y FUERZA, SOEM, SADOP TDF, APUN, MAC, PO, Colectivo Pan y Texto, SUTEF, CTAA TDF, FM Nuestras Voces, Asociación Civil Unión por los Derechos Humanos, Sindicales y Políticas, Multisectorial de DDHH Ushuaia.