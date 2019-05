La “trampa” de los planes de ahorro para 0 KM

Los planes de compra en cuotas que ofrecen las concesionarias son una de las herramientas más usadas para llegar al 0 KM en el país.



Sin embargo, la inestabilidad económica, la especulación y principalmente la disparada del dólar, provocaron que las cuotas se tornen impagables para muchos ahorristas que terminaron quedando de alguna manera “atrapados” en ese compromiso que asumieron con tanta ilusión.

La situación es por demás complicada: los vehículos nuevos aumentaron su valor entre el 60 y el 100 % y ese porcentaje fue el que se trasladó a las cuotas provocando que muchos dejen de pagarlas y se transformen en deudores de las automotrices.



Alentados por la angustia y la preocupación, cientos de ahorristas de Paraná y Santa Fe, decidieron organizarse y buscar alguna solución.

¿Cuál es el futuro de estos planes que hasta hace un tiempo eran una de las alternativas más elegidas para acceder al auto propio? ¿Qué rol debe asumir el Estado para regular y evitar el abuso?

“Hay gente que hoy tiene que optar entre vivir y pagar la cuota del auto”

Martín Cabrera, damnificado , explicó que “compré mi auto en Paraná. Cuando uno se empieza a informar los vendedores te intentan convencer de que es un auto muy barato. La cuota el año pasado era de 2900 pesos. Con eso uno sabe también que va a tener otros gastos, como el pago del seguro y demás. En total la cuota era algo de 3500 o 3800 pesos. Al final de todo el plan uno iba a pagar un poco más de 6000 pesos“.

“Licité al segundo mes, gané la licitación. Cumplieron con los tiempos de entrega y demás. Los primeros meses todo bien, pero después de la devaluación, desde agosto, me llegó una cuota de 12 mil pesos. Fui a hacer el reclamo y me hicieron un cuento. Uno nunca se espera que de 3000 pesos se pase a 12000 pesos”, remarcó.

Aclaró que “en el contrato no está especificado que sea en dólares, está especificado que es en pesos. Hay partes que el auto tiene en dólares pero no es todo el coche. La explicación que nos dan es por el dólar, pero no debería porque no es así el contrato”.

“En la boleta de pagos nosotros tenemos algo que se llama valor móvil del auto. Eso aumenta constantemente. Puedo pagar una cuota de 10 mil pesos pero quizás aumentó tanto el valor de la cuota que el valor móvil no va a bajar nunca. Hay gente que hoy tiene que optar entre vivir y pagar la cuota del auto. Si uno quiere devolver el vehículo no llega a cubrir ni la mitad de lo que debe en el valor móvil“, relató.

Comentó que “en un grupo de whatsapp somos 250 los damnificados y en Facebook algo más de 2000 personas damnificadas por esta problemática en la provincia”.

“Hemos hecho manifestaciones en las puertas de las concesionarias tratando de buscar algún tipo de solución. La dueña de una concesionaria nos escuchó y se comprometió a darnos soluciones. En las boletas tenemos un montón de gastos administrativos, de adjudicación, son cosas que los representantes de las empresas podrían resolver en lo inmediato. Esos gastos todos los meses suman más de mil pesos“, finalizó.

“Si yo hoy vendo el auto no me alcanza ni para pagar la deuda”

Cynthia Ortiz, damnificada , resaltó que “compré un auto pero estoy en el tramo final para terminar de pagarlo. Durante todos los años que lo pagué hubo un aumento considerable una vez al año, pero el resto de los meses el precio se mantenía el valor. Uno calculaba en base a los gastos que tenía y sabía que una vez al año iba a aumentar. Desde el año pasado empezó a aumentar de a mil pesos por mes. La última cuota que pagué fue de 12900 pesos. La primera cuota que pagué fue de 550 pesos“.

“En mi economía esto afectó un montón. Me atrasé en las cuotas y por eso también pago intereses. Por ahora pago como puedo, a veces dejo de pagar otras cosas. En casa somos una familia con dos chicos y no se nos hace fácil sacar 12 mil pesos para pagar una cuota. Soy emprendedora y no tengo un sueldo fijo. Así como les bajó la venta a los autos a mí también”, relató.

Asimismo, manifestó que “si yo hoy vendo el auto no pago la deuda y eso que me quedan 14 cuotas. No me alcanza ni para pagar la deuda“.

“A nosotros la solución que nos ofrecieron fue congelar el valor de octubre de 2018 por 12 meses. La diferencia se cobraría en la cuota 13“, agregó.

“En 2016, pagaba de cuota 2600 pesos; hoy pago 12.200 por mes”

La damnificada Belén Andrian contó que está con “un plan Volkswagen, compré un Gol Trend. Empecé en mayo de 2016, y en octubre de 2018, me llaman para decirme que salí adjudicada, es decir que salí adjudicada por sorteo, acepté, pagué un patentamiento altísimo. Uno siempre prevé los costos, los gastos, cuando uno consulta, pero pagué ni ahí de lo que me habían dicho. El patentamiento me salió 67 mil pesos. Lo compré en Buenos Aires al auto, hay un sellado que paga la provincia que es de 10 mil pesos, así que el pago fue de 57 mil pesos”.

“Cuando comencé a pagar la cuota era de 2600 pesos, que se mantenía fija por un año. La actualización después era por el valor móvil del auto. No estaba previsto el aumento exorbitante del dólar. Cuando retiré el auto, hace un año, la cuota era de 5000 pesos. Ahora, en febrero, pago la cuota 12200 pesos, aumentó un 120 %“, relató.

La mujer acotó que “hay un desfasaje con el valor móvil, las fábricas largan ofertas o promociones para las concesionarias. Respecto del Gol Trend, el valor móvil está en 579 mil pesos. Hoy lo venden en 479 mil pesos, con el mismo plan 84 cuotas sin interés, más las promociones. Por tanto, estamos hablando de dos valores móviles, uno real y el otro que no sabemos?”.

“Yo he dejado de pagar otras cosas para poder pagar el auto. Yo uso el auto para trabajar. Acoto esto porque muchos dicen que es un bien de lujo. Yo arranqué caminando, al trabajar. Soy viajante, necesito un auto, soy mujer? ¿No tengo derecho?”, aseveró Andrián.

A su vez, mencionó: “El tema de gastos administrativos es impresionante. Me implica el 15 % de gastos. A una cuota de 12 mil pesos, es una barbaridad”.

La opinión de los panelistas

El periodista Sebastián Gálligo apuntó: “La concesionaria tiene una preocupación, tiene muchos empleados que necesitan vender. Acá hay un problema que es el de la persona que compró un auto y no sabe cómo hacer para pagar la cuota y la concesionaria que no sabe cómo vender autos para afrontar sus gastos”.

“Tenía entendido que la solución política planteada, en su momento, era tratar de que los privados se pongan de acuerdo en buenos términos. De esta manera, se deja librada a la buena predisposición de ambas partes”, resaltó.

La periodista Luz Alcain expresó: “Hay personas que tuvieron que afrontar una cuota que aumentó más del doble porque la fabricación del modelo que estaban pagando fue discontinuada y el plan pasó a otro vehículo similar, pero más costoso”.

La periodista Ana Tepsich relató cómo interviene Defensa al Consumidor: “Hablé con Juan Carlos Albornoz, que es vicepresidente del organismo en la provincia. Fueron a Buenos Aires, a la dirección de Inspección Jurídica que depende del Ministerio de Justicia de la Nación, escucharon la problemática y les dijeron que manden los casos o las denuncias que ellos tienen, que van a intervenir. No le dieron ninguna solución, porque esto es entre privados. De igual manera, esta dirección puede tomar cartas en el asunto, pero no le dieron la solución”.

El panelista Mariano Kohan, señaló que los patentamientos cuando son por plan de ahorro, entra a tallar algo que lo encarece, que es la prenda. Tiene la función de una hipoteca en una propiedad. Es imposible vender si no resolvés y llevás el certificado de que le pagaste al acreedor prendario. Eso tiene un sellado e impuestos que equivalen a otro patentamiento. En Argentina tampoco nadie controla el precio de nada. El concesionario es un intermediario que cobra con suerte un poco de la comisión de la venta de un 0km”.

El periodista Sebastián Martínez, dijo que “está desvirtuada toda la industria automotor en cuanto a precios porque hoy en día hay dos precios de los autos. Un auto 0km puede valer 500 mil pesos si uno va a una concesionaria con el efectivo, porque `bonifican´ 400 mil pesos. Pero el valor de lista del auto es de 900 mil. Las patentes, los planes de ahorro, se calculan en relación al precio ficticio”.

El locutor Alejandro Abero, indicó que “hay una realidad nacional que nos impacta a todos, al punto máximo de que no hay culpables. Todo el mundo tiene un poco de razón. Las concesionarias dicen que el gran problema que tienen es la fuente laboral, se cae claramente un negocio que hace cuatro años era de un millón de autos. Ahora en el país todo está dolarizado. Es Macri”.