Guia para Rescindir Plan de Ahorros Automotores. Restitución Cuotas

Para los ahorristas que “no han sido adjudicados con el vehículo y han dejado de pagar, o no pueden pagar más las cuotas de planes de ahorro de automotores”, aunque hayan dejado de pagar hace mucho tiempo, para no perder los ahorros o que los mismos no sean devueltos conforme la LEY. Se brinda este modelo de carta documento a los fines de resolver el contrato por exclusiva culpa de la Administradora del plan y que la misma restituya las cuotas pagadas actulizadas:

PASO 1: REALIZAR RECLAMO ANTE LA ADMINSTRADORA



POR CARTA DOCUMENTO

A quién Reclamo: a la Administradora del Plan que figura en el contrato suscripto, específicando claramente los datos del grupo que pertenece.

A LA ADMINISTRADORA DEL PLAN DE AHORRO…………..

JUAN PEREZ, DNI Nº ……, con domicilio en xxxx, localidad: xxx , Provincia de xxxx, Teléfono Nº xxx, Email [email protected], plan – Grupo Nº xxxx Orden Nº xxxx, se presenta ante Uds., a fin de comunicar lo siguiente:

Rescisión: Comunico mediante la presente de manera fehaciente mi decisión de rescindir el contrato de adhesión suscritpo y de no continuar pagando las cuotas, desde la fecha de recepción, por exclusiva culpa de la la Administradora del plan. Ello debido a que el monto de las referidas cuotas se ha tornado imposible de solventar en virtud de los incumplimientos de la administradora, a saber: La falta de información en variaciones de modelo y modificaciones de las condiciones contractuales y por la fijación “ilegal” de precio de cuota en el plan de ahorro previo contratado, en especial por la diferencias de precios de lista para el plan y para el comprador directo, donde no se ha dado el cumplimiento en la oferta, en los plazos y condiciones del contrato celebrado, se ha cometido una infracción al art. 10, concordantes de la Ley 24.240 L.D.C. , concordantes del DECRETO 1798/94, y cláusulas del contrato de adhesión y lo dispuesto por el art 16 del Capitulo I de la Resolución General 26/04, ss y ccs de la Inspección General de Justicia. Que todo ello altera de manera inequitativa las obligaciones a mi cargo, produciendo una situación gravosa, que perjudica mis posibilidades de continuar pagando dicho plan por no tener previsibilidad del aumento de las cuotas.

Reintegro: Solicito que se reintegre lo pagado con más sus intereses correspondientes, en forma, modo y tiempo dispuesto por la Ley. En especial, que la mecánica y cláusulas contractuales que imponga en la devolución, no implique la pérdida parcial o total de lo ahorrado hasta el momento extintivo, sin la aplicación de multas y/o sanciones. SE ME NOTIFIQUE EN DEBIDA FORMA EL MODO DE RESTITUCIÓN DEL DINERO.

Prescripción:Así mismo hago constar de manera expresa que dicha notificación tiene efectos interruptivos de la prescripción liberatoria para que la administradora no se ampare en los hechos consumados.

Sanciones: Dado el menoscabo sufrido, conforme lo he expresado solicitaré en caso de rechazo le sea aplicada la multa prevista en el art. 47 inc. B), Ley 24.240 y/o cualquier otra sanción que correspondiere, en su máxima graduación, por el el carácter de reincidente, la cuantía de los beneficios indebidamente obtenidos, su proyección económica, el peligro de su generalización para todos los usuarios, y la repercusión de estas infracciones atento la posición en el mercado (conf. art. 49 de la ley 24.240) en el Organismo Gubernamental de Defensa al Consumidor, y las correspondientes a la Inspección General de Justicia conforme la Resolución General 26/2004.

Firma:

Por Mario N. Vadillo y Juan Pablo Galarraga

13/11/18 Fuente: Protectora, Asociación de Defensa del Consumidor e Inspección General de Justicia.