Grave situación socioeconómica en Río Grande Convocaron a comerciantes en la Cámara de Comercio

Río Grande.- Este miércoles en la Cámara de Comercio de esta ciudad, hubo una masiva reunión de comerciantes y PYMEs convocados por el presidente de la Cámara de Comercio de Río Grande, José Luís ‘Gigi’ Iglesias y el Vicepresidente nacional de la CAME, Diego Navarro.

El propio Iglesias comentó que “se convocaron gran cantidad de comerciantes preocupados por la situación económica que está atravesando Río Grande, los aumentos salariales, la reducción significativa de ventas y las cargas laborales a las que deben hacerse cargo los comerciantes, que afectan de sobremanera a este sector. Los comerciantes se encuentran en una crisis tal que resulta imposible afrontar”, describió.

En el encuentro se explicó que si bien hay un equilibrio entre inflación- aumentos y salarios, “el sector se encuentra en una situación muy tensa debido a que no puede hacer frente a compromisos y obligaciones, que han llevado a un promedio de despido de empleados, de uno por día, llegando a la fecha a 150 despido en este sector en lo que va del año”.

Al margen de que hubo paliativos y la reciente sanción de la Ley de Emergencia Comercial (sin reglamentar a la fecha), “esto dista sobremanera de la realidad cotidiana en dónde los impuestos, cargas laborales, conjugados con la reducción significativa de ventas locales y la competencia desleal (por ventas on line de vendedores que no pagan impuestos, cargas sociales y que ni se pueden garantizar la calidad de sus productos por falta de control) hacen una tormenta perfecta para la crisis de nuestra ciudad”, aseguró el dirigente mercantil.

Consultado sobre los puntos tratados en el encuentro, el Presidente de la Cámara de Comercio dijo que “la masiva concurrencia de comerciantes reunidos, trataron sobre las sumas remunerativas y no remunerativas y solicitaron consideración que deberían tener los gremios sobre la situación tan crítica que hace, que mantener a un empleado resulta sumamente difícil ya que no alcanza para poder sostenerlo”.

Aseguró que “hoy en muchos comercios su preocupación está en si podrá dar el aumento a futuro; en las ejecuciones fiscales; en como sostener al empleado, resultando un problema que las autoridades deben considerarlo por involucrar a miles de familias de nuestra ciudad”.

Finalmente Iglesias confió que “se propuso en dicha reunión, invitar a candidatos que se postulan a los cargos ejecutivos de gobierno provincial, municipal, y asimismo a los cargos parlamentarios, tanto sea a la Legislatura provincial y al Concejo Deliberante, para interiorizarlos de la situación y también formulen propuestas a la problemática del sector”.