En su revista de campaña el gobierno provincial incluye la planta el tropezón como propia.

Cada uno de ustedes recordará que la batalla verbal e institucional que llevó adelante el gobierno provincial para formar parte de la construcción y finalizacion de la planta potabilizadora de “El Tropezón”, tuvo ribetes escandalosos, al punto tal que el Presidente de la Dirección Provincial de Obras y Servicios Públicos, Guillermo Worman hasta intentó que el municipio después de haber invertido 35 millones para la conclusión y puesta en marcha, debía devolver ese dinero con el argumento de que todas las obras realizadas con fondos del Fideicomiso Austral eran de la provincia olvidando que fue precisamente el gobierno el que evitó que los 60 millones de pesos que debía ser destinados a solucionar un problema de mas de 40 años, nunca llegaron y por eso se realizó con fondos propios.

Hoy nos desayunamos con otra de las acciones que ponen de manifiesto hasta donde puede llegar el gobierno provincial para recaudar un voto, en su revista de campaña aparece la planta terminada y funcionando, en la revista de campaña del Unidad Fueguina, cuando ese establecimiento fue realizado con los fondos provenientes de los impuestos de todos los riograndenses y la negativa del gobierno a enviar lo que correspondía para hacerlo.

Pero yendo mas allá el gobierno también adquirió turbinas para generación eléctrica que son pagados con nuestros impuestos y la mayoria de las obras del fideicomiso con realizadas con fondos de los impuestos de los riograndeses, así que ademas les pagamos la luz, cloacas, pavimentos, agua y casi todos los servicios.

También lo hicieron anunciando obras que habían quedado licitadas y financiadas hasta el final de su ejecución, como obras en margen sur, fibra óptica, tendido de redes de gas y finalizacion de establecimientos escolares.

No es esta la forma de gestionar, porque esto no es real, no es cierto, pero alcanza para que algunos lo crean. Los trabajadores de los medios que estuvimos el día que la planta se puso en marcha, ya hace un año y dos meses sabemos perfectamente que no hubo acto, ni foto, ni discurso, porque los riograndeses necesitaban ese servicio esencial y se concreto, como lo que era una obra primordial para una ciudad que ahora no tendrá problemas de agua potable por 30 años y en esto el gobierno de la provincia, no solo no tuvo nada que ver, sino que puso todos los palos en la rueda que fueran posibles para evitar ese logro, no pudieron y hoy con mucha vergüenza vemos que aun así, se la adjudican como propia. Esa obra es de los riograndenses, ni siquiera del intendente Melella, de todos los riograndeses que pagamos impuestos todos lo meses .