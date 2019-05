Causas contra Melella: El abogado de dos constructoras investigadas denunció al fiscal Quadrini

Por un lado, presentó un recurso de casación contra la sentencia de la Cámara de Apelaciones, que resolvió aceptar como querellante al denunciante Mario Lovera. “Entendemos que esto nos agravia porque no tiene ninguna relación con las empresas, y no puede ser querellante quien no tiene ningún vínculo jurídico con los imputados”, dijo.

“Yo no defiendo al intendente sino que represento a las empresas, y esta es una cuestión técnica que tiene que ver con la legitimación para actuar de este señor contra empresas como Constructora Patagónica, con la que no tuvo absolutamente ningún vínculo jurídico, ni de trabajo, ni de nada. Es poco menos que descabellado que este señor pueda ser querellante contra Constructora Patagónica. No hay perjuicio de la empresa a su persona ni razón para que sea querellante de la empresa”, aseguró.

Ahora deberá resolver el Superior Tribunal de Justicia si decide darle curso a la casación. “No es un escrito contra el señor Lovera, y no tenemos nada contra él”, aclaró Pellegrino, y explicó que “el señor Lovera fue subcontratado por la empresa Vaquera Construcciones para ejecutar mano de obra, no por Constructora Patagónica. Se lo tomó como jefe de cuadrilla, la tarea la realizó y se le abonó, como él mismo reconoce en una de sus declaraciones. Cobró 400 mil pesos por una obra, con los cuales le debía pagar a su gente, cosa que no hizo, por lo cual la empresa Vaquera Construcciones tuvo que afrontar un reclamo en el Ministerio de Trabajo”, indicó.

Además recordó que “hace bastante tiempo denunciamos fraude procesal y creemos que esta causa está armada y sostenida desde el Estado. Hemos denunciado al señor Gorbacz, al señor Vázquez y al señor Eposto, y por supuesto al Dr. Giménez. Está por verse si en algún momento se va a tratar esto que denunciamos. La denuncia es por la compra de testigos y esto está confirmado por el propio testigo Moya, que obtuvo favores del Estado, ni más ni menos que una vivienda del IPV destinada a los funcionarios que vienen a Río Grande, entre ellos el señor Gorbacz”.

El abogado sumó hoy otra denuncia, esta vez contra el fiscal mayor Guillermo Quadrini, “porque creemos que está incumpliendo con los deberes de funcionario público. Hace tres años que el Dr. Quadrini viene investigando a la empresa Constructora Patagonia, por los expedientes de obra pública del 2012 en adelante, en el juzgado del Dr. Cesari Hernández. Ahora se presenta el Dr. Giménez pidiendo que nuevamente se investigue la obra pública de Constructora Patagonia del año 2012 y esto no se puede hacer. Merece también como mínimo una sanción procesal para el Dr. Giménez, porque está obrando en forma ilícita. Él no puede desconocer que se está investigando a la empresa hace tres años en otro tribunal, y desde ya que no se encontró una sola irregularidad”,subrayó.

Se lo consultó sobre las declaraciones del ministro Vázquez, que dijo que todas las licitaciones las ganaban estas constructoras y estaban relacionadas con la secretaria de Melella. “El señor Vázquez no sólo es un embustero sino que tendrá que dar explicaciones –disparó-, porque la empresa Constructora Patagonia SRL ganó obra pública en la gobernación, y nunca le fue adjudicada. Hemos denunciado un caso como parte de esta trama en el que Constructora Patagonia cotizó millones menos que otra empresa y nunca fue notificada si fue asignada la obra o no, y sin embargo está en plena ejecución. Nosotros constatamos la ejecución de la obra que había ganado Constructora Patagonia y la está ejecutando otra empresa, que siempre gana los contratos en la gobernación”, dijo.

“Vamos a demostrar que toda esta causa es un fraude y tiene solamente un fin político. Yo no soy afiliado a FORJA ni defensor del intendente Melella. Lo que estoy haciendo es tratar de salvar una familia que está siendo destrozada, porque la justicia se convierte en una máquina de picar carne.La empresa Constructora Patagónica fue allanada dos veces y las dos veces le secuestraron todas las máquinas, las computadoras, la papelería. En una primera oportunidad le devolvieron las computadoras un año y medio después, cuando una pericia para sacar el contenido del disco duro puede tardar una o dos semanas, nunca un año y medio”, sostuvo, por lo cual apunta contra el fiscal de la causa.

“Mis clientes son el señor Vaquera y Constructora Patagónica y, con relación a los lazos familiares de los que hablan muy livianamente, es cierto que en Constructora Patagónica hay un señor que se llama Alejandro Guillén y una señora que es Norma Menéndez, que en algún momento fue secretaria privada del intendente Melella. Pero esto no tiene nada que ver con el fraude en la obra pública, porque para que exista fraude tiene que haber perjuicio fiscal. Además, que me expliquen cómo se hace fraude en una licitación pública en la que participan varios oferentes, hay una mesa evaluadora y se compulsan los precios en presencia de los oferentes”, desafió.

“Después de tener un año y medio secuestradas todas las computadoras, apareció una nueva denuncia, volvieron a allanar la empresa y le volvieron a secuestrar las máquinas. Es un disparate esta causa, porque no hay una sola prueba de perjuicio fiscal”, reiteró.

“En su momento yo recusé al Dr. Sahade y al Dr. Quadrini porque no nos permitían acceder a la causa, lo que es inconcebible después de dos allanamientos y secuestros de documentación. Yo tuve que seguir por los medios la causa en la que imputaban a mis clientes, porque no podía acceder al expediente, hasta que finalmente me lo permitieron. Precisamente el juez Sahade fue denunciado por darnos acceso a la causa y esto es un disparate, porque estando imputados no podíamos ejercer el derecho de defensa”, concluyó.