Adjudicación offshore: kelpers confirman que directora de Equinor sigue siendo su asesora petrolera

Una actual miembro del directorio de Equinor tiene vinculación directa con el gobierno colonialista isleño. Se trata de Anne Drinkwater. Ella fue, no solamente directora de Tullow entre 2012 y julio de 2018, sino que mientras ocupó ese cargo fue además asesora petrolera de las autoridades ilegítimas e ilegales en Malvinas. Elaboró para los kelpers en 2013 una hoja de ruta al 2018 con recomendaciones para el éxito de la actividad hidrocarburífera alrededor de las islas.

Repasemos: Equinor, estatal noruega, es adjudicataria de las áreas MLO-121 y MLO-123 (junto a Total Austral e YPF) en la Cuenca Malvinas Oeste. En la Cuenca Argentina, ganó tres áreas: la CAN-102 (junto a YPF), CAN-108 (100% Equinor) y CAN-114 (junto a YPF). En los tres casos, únicas ofertas recibidas. En la Cuenca Austral Marina, por último, ganaron la AUS-105 y AUS-106, también propiedad de la noruega y únicas ofertas.



Ahora bien, y retomando la cuestión Drinkwater, dado que no figura en su CV ni en el portal oficial del Departamento de Minería del gobierno kelper el año de desvinculación respecto de su asesoría petrolera; y visto el insólito desinterés de parte del canciller Jorge Faurie en la temática, el Observatorio OETEC decidió contactarse con las ilegítimas autoridades isleñas y preguntarles el estado de situación contractual de la directora de Equinor.

Nuestra consulta fue enviada vía correo electrónico el jueves 16 de mayo. La respuesta, recibida el 17 y firmada por Stephen Luxton, Director de Minería kelper desde 2011, fue la siguiente (subrayado es nuestro): “No comentaremos sobre qué arreglos se mantienen para especialistas que asesoran al Gobierno de las Islas Falkland en la actividad de petróleo y gas”. Colocamos debajo la imagen con la respuesta tomada directamente de nuestra casilla:



El tiempo verbal usado por Luxton no deja resquicio a dudas: Drinkwater sigue siendo asesora petrolera kelper. Y por tal motivo, las autoridades ejecutivas isleñas no pueden hacer pública su estado de situación contractual, como él mismo se encargó de señalar. De todas maneras, pedimos confirmación el mismo 17. Al momento de escribir estas líneas (21 de mayo) no nos había llegado respuesta alguna.

El de la foto debajo, posando con un mapa de las Malvinas y las áreas licitadas por los kelpers (entre las que se encuentran las que Tullow operó en 2007, a la sazón ganadora de áreas en el Concurso Público N°1), es precisamente el señor Luxton, el encargado de evacuar nuestra consulta.



La foto acompaña un artículo del referido medio especializado, de fines de septiembre de 2016, en el que el actual Director de Minería kelper explicaba el impacto positivo que significa para la actividad hidrocarburífera las nuevas y fructíferas relaciones entre el gobierno electo (Macri) y el británico de May.

La lectura completa del artículo require suscripción paga. No obstante, en su introducción se lee: “This new relationship raises the possibility of joint oil and gas exploration in the South Atlantic”. Traducimos: “Esta nueva relación mejora la posibilidad de una exploración conjunta en materia de gas y petróleo en el Atlántico Sur”.



Equinor explorará con YPF (y Total Austral) las dos áreas ganadas en la Cuenca Malvinas Oeste, según consta en la Resolución 276/2019. La exploración conjunta es, tres años más tarde, una realidad.

Equinor, con una directora en calidad de actual asesora petrolera de los kelpers, y que fue directora de Tullow Oil entre 2012 y 2018, la empresa británica que ganó otras tres áreas en la Cuenca Malvinas Oeste, es el fiel, triste y gravísimo testimonio de aquella frase lanzada por Luxton en 2016: “Macri brinda la posibilidad de una exploración hidrocarburífera conjunta en el Atlántico Sur”. Conjunta, claro está, con el interés británico y específicamente kelper.

Drinkwater pasó por Tullow y de allí saltó a Equinor, ambas empresas ganadoras de 5 áreas en la Cuenca Malvinas Oeste, entre Tierra del Fuego y las islas. Su cargo como directora en dichas firmas coincide con su asesoría en hidrocarburos para el ilegítimo gobierno isleño.

Semejante detalle no fue advertido por la Comisión Evaluadora de la Secretaría de Energía. Evidentemente, también fue desestimado por el Poder Ejecutivo Nacional y el canciller Jorge Faurie cuando este Observatorio lo denunció públicamente el 8 de mayo. Igual con el amparo colectivo presentado por la Municipalidad de Río Grande el 15 de mayo, dos días antes de la adjudicación.

Nos preguntamos: ¿Qué harán ahora con esta nueva revelación, siendo que disponen de tiempo antes del otorgamiento del permiso de adjudicación (previsto para el 1 de agosto)

Autor | Federico Bernal,

