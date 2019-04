Veronica Gonzalez:”Tenemos todas las expectativas puestas en Analía Cubino”

La concejal de FORJA, estuvo presente en el lanzamiento de Analia Cubino, como candidata a intendente y dijo tener todas las expectativas, “la principal, es la marca y el sello que como conformación general y colectiva uno trabajó, impulsó y proyecta , nosotros creemos que Analia es la candidata sin lugar a dudas y no por esta cosa de que es mujer porque seria bajarnos el precio. Es una profesional que en un determinado se le encomendó un trabajo ejecutivo, el que llevó adelante con muchísima responsabilidad. Conocemos su trayectoria en la sociedad y apreciamos esto, y también que alguien haya puesto en una mujer tamaña responsabilidad”.

“Para Gonzalez es un construcción de muchos que han puesto un granito cada uno para que en definitiva sea un perfil como el de ella que este dispuesto a llevar adelante esta cruzada”.

Finalmente y consultada sobre las aptitudes de Cubino, la concejal sostuvo que ” la contracción al trabajo cotidiano todo el tiempo, tiene mucho, no se trata solo de Analia, hoy porque es Analia y nosotros encontramos que Gustavo (Melella) no se equivoca al ver en ella la posibilidad de que lleve adelante un ejecutivo, encuentro que tiene una mirada hacia el otro, que sin lugar a duda la proyección de ella puede dar , no solo porque es de las propias, es fueguina tiene un recorrido de cada uno de los espacios de Rio Grande muy positiva, pero me parece que es la contracción al trabajo diario, que es lo que nos piden siempre, que mucho hemos ejercido, pero ella puedo llevarlo adelante con mucho detalle y eso es lo que a uno lo alegra”.

“Es la continuidad de la gestión de Gustavo Melella, no tengan ninguna duda, Gustavo Melella no hubiera tomado esta decisión si no pensara que ella es la continuidad”.