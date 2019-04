UNIDAD FUEGUINA EN RÍO GRANDE ALBERTO FERNANDEZ: “NOS REUNIMOS PARA QUE LÁ GENTE DEJE DE PERDER”

Al respecto, la gobernadora Rosana Bertone comentó que “recordaba una situación que me tocó vivir en el año 2005 cuando terminaba mi primer mandato como diputada nacional y, en ese entonces, Alberto Fernández era el Jefe de Gabinete de Néstor Kirchner. Fernández vino para el 17 de octubre que celebramos en el club San Martín y cuando vino, desde el primer momento, tuvimos una sinergia increíble”.

En tal sentido, Bertone expresó que “es una gran alegría que esté Alberto con nosotros porque es una persona que hizo mucho por el país, por Néstor Kirchner y por Cristina Fernández”.

“Me encantó el título de esta jornada porque queremos debatir cuál es el futuro de nuestro tierra que es nuestra industria, y queremos que también sea la industria petroquímica. Es un desafío que aún tenemos, como el de recuperar los puestos de trabajo y eso va a ser posible si, en Tierra del Fuego, podemos los peronistas, vengamos de donde vengamos, lograr la unidad de los fueguinos por sobre todas las cosas”, expresó la Gobernadora.

Por su parte, Alberto Fernández, señaló que “estar en esta provincia para mí siempre es grato. A esta provincia uno no puede dejar de quererla porque aquí vino gente a hacer patria donde solo el frío los esperaba”.

Fernández, indicó que “el peronismo es progresista, no quiero regalarle a nadie esa bandera. El peronismo es lo más progresista que tiene la Argentina porque ser progresista es estar preocupados por los que menos tienen, por los que trabajan, por los que perdieron su empleo, por el empresario que tuvo que cerrar su empresa, por el comerciante que ha dejado de vender. Eso es ser progresista y eso es lo que hizo el peronismo desde el mismo 17 de octubre de 1945”.

Además, recordó que “Néstor quería mucho a Rosana y siempre me hablaba de que en Tierra del Fuego había una chica que pintaba para bien. Tenemos que pensar en la Argentina que viene y por eso tenemos que acompañar a Martín Pérez a la intendencia de Río Grande y a Rosana Bertone a nueva reelección”.

“En estos años que han pasado todos tuvimos diferencias entre nosotros, nos desencontramos porque en el medio nos pasó un maremoto que se llamó Macri. La mejor política es cuando las diferencias existen y se pueden debatir y discutir; el peor momento que tuvo nuestro movimiento fue cuando nos hicimos obedientes. Tenemos que respetar la decisión del otro, no soportando al otro”.

Asimismo, dijo que “todos tuvimos desencuentros, nos hicimos daño, y el triunfo de Macri fue consecuencia de ello. Es momento de mirar hacia adelante, debatir hasta el cansancio si hace falta y respetarnos porque el país lo necesita”.

Fernández mencionó que “mientras nosotros nos peleábamos, Macri llegaba al poder, y mientras nos seguíamos peleando, ellos seguían haciendo esta política que le sacó a Tierra del Fuego cientos de empresas y miles de puestos de trabajo. Tenemos que estar unidos no para ganar una elección, sino para que la gente de perder”.

Por último, el diputado nacional Martín Pérez, expresó que “estuvimos reunidos un conjunto de compañeros de toda la provincia”, y agregó que “tenemos que recuperar la Argentina después de estos años de saqueo y destrucción y de los ataques a nuestra soberanía”.

“Por eso en Tierra del Fuego nos unimos contra ese ataque que venimos recibiendo. Unidad Fueguina es el conjunto de compañeros y compañeras, algunos de pertenencia kirchnerista, otros más peronistas tradiciones, pero tenemos que ser responsables porque el objetivo es superador que es el bien de la provincia”, manifestó el Diputado.