Sergio Marroco veterano de Malvinas: ”Hacemos política en defensa de la soberanía, no política partidaria”.

Por Armando Cabral

Mart 02/04/19.- En la vigilia por Malvinas, el veterano de guerra, Sergio Marroco tuvo a cargo el discurso que históricamente los ex combatientes brindan a la comunidad dejando sentada su postura, esta vez no fue combativo, sino conciliador, pero no por eso menos claro y directo.