“Nos llaman feminazis, pero somos un movimiento pacifista”, la ilustradora que le responde al patriarcado

Está claro que Ro no es solamente una artista. Ella se mueve cómoda en el ámbito de la militancia feminista y así lo plasma en su obra. Madre de dos hijos, el lenguaje inclusivo parece ser el único idioma que la identifica. Autora de “Feminismo para [email protected]” (Editorial Sudestada) y “Será Ley” (Editorial Chirimbote), se declara fan de Caloi y Quino. En diálogo con Entremujeres la ilustradora detalló parte de las temáticas que recorren su obra.

– Mencionás que no naciste feminista sino que te construiste como tal, ¿cómo fue ese proceso?

Ro Ferrer: Claro, nací machista, como todas las demás personas. Porque el machismo se desprende de la cultura patriarcal, que coloca al hombre, al varón, como medida de todas las cosas, al punto de pretender conformarnos con el lenguaje masculino genérico, que nos abarcaría, pero no nos nombra. El hombre escribió las leyes, las normas, la historia de sus conquistas y triunfos y borró no sólo a las mujeres, negó la existencia de la diversidad al definirnos como seres netamente biológicos, heterosexuales y binarios. Además destruyó la historia de los pueblos originarios hablando de descubrimiento mientras se producía un genocidio feroz; se apropió de lo humano de negros y negras con siglos de explotación, esclavitud y servidumbre. Porque el patriarcado es la hegemonía blanca que, reforzada con el capitalismo, produce desigualdad y discriminación; la mercantilización y explotación de nuestros cuerpos. El patriarcado es la historia de las conquistas y nuestros cuerpos son territorios a conquistar, poseer, destruir y utilizar de acuerdo a la necesidad y el deseo masculino.

El feminismo me permitió empezar a reconocer las violencias y también los propios privilegios de una mujer blanca, con cuerpo cercano al hegemónico, hetero, cis, con acceso a la educación, a la salud, a ciertas libertades avaladas por eso que se dice normal y que no son otra cosa que situaciones normalizadas, hechas norma por quienes desde el poder lograron construir una cultura de asimetrías. Y si hay asimetría, hay violencia, porque no hay equidad.

Me definí feminista después de un proceso personal profundo, doloroso, repleto de ruidos, culpa, miedos y esas sensaciones que se perciben en la piel pero no se reconocen como violencia, hasta que te cae una ficha y ya no podés dejar de ver.

– ¿Qué implica para vos el uso del término “feminazi”?

Habla de la ignorancia y el odio que representa para ciertos sectores nuestra libertad, el avance que vamos logrando colectivamente. Les molesta que salgamos de esos mecanismos de control, ubicación y definición como son los roles y estereotipos de género patriarcales, los mandatos, la doble moral. Creo que no toleran que pretendamos salir del tutelaje que durante siglos impusieron a nuestros cuerpos, silenciando el deseo, el goce sexual, la libertad de elegir cómo vivir nuestras vidas. En definitiva, si nosotres avanzamos, para ellos implica pérdida de privilegios y poder, ¡y no quieren! Si hay equidad, ellos pierden su pequeño lugarcito de control, de dominación. Detestan vernos como iguales.

Por otro lado es un modo de decir falaz, como todo lo que intentan instalar. No hubo genocidios por feminismo, porque es un movimiento pacifista. Claro que cuando se debe pelear se pelea, como por ejemplo hicieron las sufragistas. Nosotres sabemos que el reclamo es político y la lucha, cultural; pero eso no quita que tomemos las calles, las escuelas, las instituciones, las casas. Así y todo, no hay muertos por feminismo y sí, todos los días el machismo nos aniquila. Mundialmente contamos de a centenas a las víctimas de femicidios, lesbicidios, travestidicios, transfemicidios, a pibes y pibas víctimas de abuso sexual en la infancia, matrimonios infantiles, adolescentes y niñas secuestradas para ser prostituídas, persecución constante al Movimiento LGBTI, racialización, criminalización de la pobreza… eso es machismo.

Se busca instalar la idea de quemachismo y feminismo son caras de la misma moneda, extremos de una misma cosa. Y no, el feminismo es una reacción que surge como respuesta a la opresión machista, capitalista y clerical. Aclaro con esto que no estamos en contra de que la gente tenga creencias religiosas, sino de que intenten imponerlas al conjunto de la sociedad como si fuera una ley absoluta e incuestionable y no respeten otras concepciones. El feminismo pretende desarmar la estructura cultural violenta, que es continua y pasa desapercibida, porque hemos aprendido a ponernos en esas cajitas o jaulas, del mismo modo que cuando entrenamos a una mascota para que duerma en tal o cual lugar, responda a una orden, se comporte de cierta manera, aguante sus ganas de hacer pis, etc. Si desde niñes nos transmiten mensajes de control con juguetes, juegos, la ropa, los cuentos, las historias familiares, los programas de TV, es muy difícil que miremos críticamente eso que decodificamos como normal. Queremos liberación, que cada quien defina su propia vida como mejor le parezca.

Me parece una burrada perversa y violenta, y hace un par de años lo di vuelta con lo de “feminací”. Para hablar de ese “feminacimiento”, de la irrupción del feminismo en nuestras vidas.

– ¿Qué normas y mandatos patriarcales crees que siguen más arraigados en nuestra sociedad?

Uff, la idea de la maternidad como único fin ineludible, obligatorio. Esa idea que se centra en lo biológico, como si el hecho de tener útero nos definiera necesariamente como madres. El invento mayúsculo: el instinto maternal. No existe, fue inoculado desde el día cero con todas esas cuestiones que mencionaba antes. Sino todas las personas con capacidad de gestar tendrían 20 hijos porque el instinto sería incontrolable, ¿no? Pero claro, nacés y te llenan de muñecas, bebotes, ositos, todo para cuidar y amar. Cocinitas y el kit de limpieza, el maquillaje y los vestidos de princesa, porque otro modo de control es el mito del amor romántico. Si creemos que tenemos que ser rescatadas, encontrar a la media naranja, porque solas pareciéramos no existir, ya estás en esa jaulita en la que la violencia es romantizada, porque ‘¿¡cómo no lo vas a perdonar si lo amás!?’ Y siempre es un amor asimétrico: nosotras esperando y ellos haciendo la suya, cuántas más minas mejor. Pero las pibas vírgenes, nuevitas, sin usar, porque la sexualidad femenina es pecado, es vulgaridad.

Otra es que los hombres sigan poniéndose en lugar de proveedores, cuando nosotras laburamos también y además completamos esa jornada fuera de casa con la otra, del lado de adentro de la puerta. Porque otro rol de género es el de la responsabilidad frente a las tareas de cuidado, crianza y servidumbre del hogar, exclusivamente femeninas. Eso es trabajo no remunerado y lo pintan como amor.

El machismo a los hombres los recorta en sus sentimientos, les dificulta generar lazos sexo-afectivos desde la igualdad, porque también desde niños aprenden a cosificar, sexualizar y utilizar nuestros cuerpos. Porque la primera vez que lloraron en público les dijeron ‘no llores que parecés una nena’; entonces no sólo unen el ser nena a algo negativo, degradante, como sinónimo de debilidad.

– ¿Considerás que las nuevas generaciones –tanto niñas como niños- crecerán por fuera de estos mandatos?

Estamos empujando culturalmente para que suceda, falta. Se ve en el avance de los sectores conservadores, de derecha, anti-derechos les decimos, porque niegan leyes y derechos existentes. Y repito, ser creyente no necesariamente te vuelve anti-derechos, al contrario, creo que muchos religiosos viven de acuerdo a eso en lo que creen y se mueven desde la empatía y la comprensión de otras realidades diferentes a la propia.

Ya se nota el cambio en muchas pibas y pibes, entienden de qué se trata este movimiento, perciben esos mecanismos de control, definición y ubicación; comienzan a generar relaciones más sanas. Armarán sus propios paradigmas y deseo que sea en libertad, sin discriminación ni violencia de ningún tipo.

– ¿En qué reclamos del feminismo local considerás que “no hay vuelta atrás”?

En todos. Una vez que empezás a ver, no hay vuelta atrás. Yo no hablo en nombre del feminismo, planteo lo que voy aprendiendo y lo que desgrano de lo que implica ser feminista, al menos para mí. Creo que es un movimiento que va contra todas las formas de ubicación, control, definición, silenciamiento, aniquilación, discriminación y explotación. Mientras una persona crea que puede comprar o alquilar a otra, está reproduciendo desigualdad y opresión, violencia. Mientras una persona piense que es más, vale más que otra, por el color de piel o la clase social o el lugar en el que nació, también sostiene las asimetrías, la violencia. El feminismo es necesariamente anti-capitalista, anti-clasista, anti-racista y va en contra de la misoginia y el LGBTI-odio, contra la xenofobia, la gordofobia y el capacitismo. Hay que ir a fondo, a la raíz de todas las opresiones, a la estructura primaria del entramado patriarcal. El feminismo no debería ir sólo contra las partes que me afectan personalmente y que les demás se joroben.

A mí no me va la que se pone el pañuelo verde y después desde su banca vota todas las medidas que aniquilan al pueblo o recortan aquellos programas contra la violencia de género, o levanta la mano para sostener un sistema judicial que criminaliza a las madres protectoras y obliga a les pibes víctimas de abuso sexual u otros tipos de violencia a revincularse con progenitores sospechados o acusados de abuso o maltrato.

– Tu libro anterior, “Será ley”, describió el recorrido del proyecto por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Este año volverá a presentarse, ¿cuál es tu percepción respecto a la posibilidad o no de su sanción en un año electoral?

Se presenta para que vuelva a tomar estado parlamentario, que perdió luego de la negativa del Senado. Se va a introducir con varios cambios, que resultaron de meses de trabajo de las compañeras que vienen peleando hace años por el derecho a decidir.

Necesito dejar bien en claro lo siguiente: se puede estar a favor de la legalización del aborto y estar en contra individualmente, es decir, que se entienda que legalizar es generar políticas de salud, educación y contención públicas, en hospitales públicos; y aún así, frente a un embarazo propio no deseado, no abortar. Se aborta todos los días desde el inicio de la humanidad, ha sido un modo de controlar también el crecimiento demográfico. Hay muchísimas razones para elegir no continuar con un embarazo no planificado, no deseado; y son todas válidas, igual que las razones para sí hacerlo. Porque legalizar no implica obligar a nadie a ir contra sus creencias o posturas personales.

