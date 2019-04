Los detalles del operativo que preparó el Gobierno para que funcione el nuevo programa de Precios Esenciales

“Precios esenciales” es parte del programa de “Precios Cuidados”, pero la diferencia es que estos 64 ítems tendrán su precio congelado durante seis meses. Y como los riesgos de los incumplimientos siempre están latentes, y más en un momento de aceleración inflacionaria, desde el Ministerio de Producción se prepararon para minimizar los riesgos de que este nuevo capítulo falle, como ocurrió en muchas oportunidades con el programa general.

Este fin de semana, Infobae recorrió en exclusiva varios puntos de venta con el secretario de Comercio Interior, Ignacio Werner.

Los detalles del esquema que diseñó la Secretaría de Comercio

-Control, empresa por empresa. Cada una de las 40 personas que trabajan con Werner estarán abocadas a una empresa en particular, tanto de los 18 proveedores (la mayoría son grandes compañías), como de cada una de las cadenas de supermercados que participan del plan. De esta manera, la persona dedicada a controlar a Molinos Río de la Plata, por ejemplo, deberá resolver cualquier inconveniente que surja con la yerba “Chamigo” lo más pronto posible.

Se vio mucho esfuerzo y muy buena predisposición para dar de alta proveedores más rápido de lo habitual para poder cumplir con los tiempos (Werner)

– Señalización en todas las cadenas de todo el país. La cartelería suele ser un problema en estos casos, especialmente en las cadenas del interior, más pequeñas, que no tienen sus sistemas propios de impresión y muchas veces o no señalizan o ponen carteles caseros. Para evitar estos inconvenientes – que con las grandes cadenas es más difícil que suceda– Comercio se hizo cargo de enviarles a todas la cartelería que debe ir en las góndolas y así aumentar las posibilidad de que funcione bien el programa. Es la primera vez que el Gobierno asume este costo. Se trata de una señalética diferencial, que destaca que se trata de un producto esencial dentro de “Precios Cuidados”.

© Proporcionado por THX Medios S.A. Las cajas con la cartelería viajan al interior para las cadenas de supermercados chicas

– Proveedores.Otro de los problemas con los que se enfrentó Comercio mientras definía la implementación del programa fue que muchas cadenas no trabajaban con los proveedores seleccionados, por lo que tienen que darlos de alta. Y eso lleva tiempo. Por lo tanto, en estos casos, el Gobierno autorizó “reemplazos” de productos hasta que estén los definitivos, precisó Werner, en diálogo con Infobae. De todos modos, afirmó que “se vio mucho esfuerzo y muy buena predisposición para dar de alta proveedores más rápido de lo habitual para poder cumplir con los tiempos”.

© Proporcionado por THX Medios S.A. Werner está confiado en que los proveedores y las cadenas cumplirán el acuerdo

En cuanto a los reemplazos, Producción ya informó que hay siete de los 64 a nivel nacional que serán diferentes por el momento hasta que las empresas puedan abastecerlo, pero a nivel regional también pueden percibirse cambios de productos por un tiempo, advirtió Comercio. La lista completa a nivel país ya está disponible a partir de hoy para ver qué artículos están en el programa en cada región.

“Cada cadena tiene una realidad distinta. No es lo mismo una gran cadena nacional que una del interior, que tiene otra complejidad, que tal vez tiene que dar de alta al proveedor y luego coordinar la logística para que luego esté el producto y la señalización”, afirmó el secretario de Comercio, en alusión a la tarea que tiene que hacer el responsable de cada cadena dentro de la secretaría. “Ello genera un seguimiento permanente entre nosotros y la cadena y empresa”, remarcó.

Es la primera vez que el Gobierno asume el costo de la cartelería en todo en país. Se trata de una señalética diferencial, que destaca que se trata de un producto esencial dentro de ‘Precios Cuidados’

– Cómo garantizar que las cadenas tengan el stock suficiente. Sobre este punto, Werner precisó que su Secretaría no se inmiscuye en el manejo del stock de cada cadena, sino que “lo que se les pide es que tengan el producto todo el tiempo en la góndola”. Sigue existiendo el sistema de “alerta temprana”, que habilita al supermercado a avisar a Comercio cuando un proveedor no le entregó por algún motivo particular. Desde la secretaría corroboran si se trata de una excepcionalidad y en función de ello, aprueban o no el pedido de justificación de la cadena.

Aunque cuando se trata de especular, los culpables pueden ser tanto los proveedores como los supermercados, desde Comercio aseguran que saben perfectamente cuando una empresa no entrega porque no quiere o cuando un supermercado no repone por el mismo motivo. De todos modos, se mostraron confiados en que ello no sucederá, según Werner, “porque “firmaron un compromiso y porque les conviene el volumen” de venta.

© Proporcionado por THX Medios S.A. Dentro de Productos Esenciales hay un larga lista de lácteos

Algunas empresas, como Mastellone, por ejemplo, establecieron un límite de entrega diaria de 240.000 litros de “La Martona”, que se venderá a 35,80 pesos. El gran interrogante es qué sucede si la demanda supera esos volúmenes. Para Comercio, esa posibilidad es difícil porque con ese número “están abasteciendo la demanda histórica” de lo que antes era “La Armonía”. De cualquier forma, “llegado el caso, se hablará con la compañía para pedirles ampliar la oferta”, remarcó Werner.

– Fiscalización del programa. Producción no sólo dispuso el personal de Comercio, sino que también utilizarán los fiscalizadores del área laboral (secretaría de Trabajo) de todo el país. Suman 350, y estarán circulando desde hoy por las distintas sucursales de cada cadena para controlar que estén los 64 productos disponibles, con su correspondiente precio, y bien señalizados.

Si un fiscalizador corrobora un incumplimiento, labrará el acta y luego Comercio Interior aplicará la multa, que puede llegar hasta los $200 millones, en función de la norma de Lealtad Comercial y de Defensa del Consumidor. Si desea apelar, la empresa debe primer cumplir con el pago.

Son tres las formas de control que tendrá el Gobierno: la fiscalización y los relevamientos, ambos a cargos de Comercio, y los controles que hará la sociedad civil, las entidades de defensa del consumidor y los propios consumidores mediante el 0800 y la página web de “Precios cuidados”. “Todo eso alimentará la base de datos que concentrará la Dirección de Análisis de Mercados y nos permitirá hacer reportes semanales de cómo está funcionando el programa” describe el funcionario.

– Precios de referencia. Los precios acordados de los 64 productos son precios de referencia que se ubican por debajo del promedio de cada categoría. Por ejemplo, el fijado para el aceite de girasol “Cada día” (AGD) por 900 centímetros cúbicos es de $55,2, al igual que el Primor (Bunge), mientras que el promedio del mercado se ubica en $ 57,76, según el programa Precios Claros.

© Proporcionado por THX Medios S.A. El aceite “Cada día” es la segunda marca de Aceitera General Deheza (AGD)

En este y otros casos, hay muchas marcas (segundas, terceras y propias de las cadenas) que tienen precios más bajos que los del programa, pero no es el objetivo del Gobierno tener el precio más bajo, sino que sea un producto que tenga calidad y buen precio y se convierta así en una referencia. De todas formas, con el nivel de inflación actual, en algunos meses probablemente sean de los más económicos.

La lista completa de los 64 productos con sus respectivos precios se publica a continuación, verse la web de Precios Cuidados e incluye arroz, aceite, harina y subproductos, fideos, leche, yogures y postres, yerba, infusiones, azúcar, conservas, polenta, galletitas, mermeladas y bebidas, con y sin alcohol.

Carne, a $149 el kilo

Entre los anuncios que realizó el presidente Macri, también se destacó el acuerdo realizado con los grandes frigoríficos exportadores para que abastezcan con 120.000 kilos de carne por semana de asado, vacío y matambre a $ 149 el kilo en la feria minorista del Mercado Central y en las bocas de expendio de cada uno de los frigoríficos, que suman 109 en todo el país.

© Proporcionado por THX Medios S.A. La nueva carnicería que pusieron en el Mercado Central para vender asado, vacío y matambre a 149 pesos

En el Mercado Central, hay once carnicerías, de las cuales una es nueva y fue establecida la semana pasada por el concesionario del Paseo de Compras del mercado, Miguel Mellano, para vender solamente los cortes anunciados a 149 pesos el kilo.

En medio del dólar, la inflación y otros indicadores que no dan tregua, el Gobierno tiene todas las fichas puestas en que el plan funcione. Werner asegura que los productos están en las góndolas con los precios y carteles correspondientes. Muy pronto se sabrá si esta vez es así, de manera generalizada y para todo el país.