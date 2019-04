Los alumnos del CENT 35 enviaron una carta abierta al Ministro Romero.

Río Grande, 25 de abril de 2019

Al Señor Ministro de Educación, profesor Diego Romero:

Les estudiantes del CENT 35, organizados en asamblea estudiantil, AUTOCONVOCADA, SOBERANA Y LEGÍTIMA, nos dirigimos a usted tras las desafortunadas declaraciones emitidas el día de la fecha en el aire de la Radio Fuego 90.1.

En primer lugar, lamentamos que no esté a la altura de las circunstancias con la casa educativa que lo acogió como docente y formador. Y en consecuencia, nos parece indignante tener que escuchar que estamos inducides en la lucha educativa por presiones políticas.

Tal vez usted está demasiado abocado al año electoral y lo reduce todo a las afinidades partidarias. Pero esta lucha la encarnamos con el único objetivo en común de hacer valer nuestros derechos a una formación pública y de calidad.

Será que para usted su puesto de trabajo no lo moviliza a pugnar por una mejor formación terciaria, qué pena que no pueda estar a la altura de las circunstancias. Nosotres estamos organizades para dar batalla por nuestra formación, porque dimensionamos a la educación “como praxis y reflexión del hombre sobre el mundo para transformarlo.” (Paulo Freire)

Lo invitamos a repensar sus falsas acusaciones y subestimaciones, le exigimos disculpas públicas y que aclare que no estamos inducides por ninguna bandera partidaria. Si no que obramos por nuestras firmes convicciones.

Desde el Instituto Superior de Educación Terciaria, José Julián Godoy, queremos recordarle que el año lectivo en curso cuenta con una carrera más, pero el año pasado fueron cerradas tres tecnicaturas en Río Grande y se dejó de dictar y cursar una en nuestra sede de Tolhuin.

Por si hace falta refrescarle la memoria, en el año 2017 nos arrebataron el edificio del barrio Malvinas Argentinas y sin darnos explicaciones nos vimos forzades a cursar en instalaciones donde nos falta lugar.

Queremos repudiar con fuerza que usted nos conciba como un problema o traba para su honorable gestión que empobrece y vacía la educación pública de los fueguinos.

Por último, le aclaramos que no nos cabe ninguna duda que el cierre de la radio era un hecho programado desde hace tiempo y en complicidad con el rector de nuestra querida institución lo habían ocultado. Ahora nos preguntamos ¿en qué cabeza cabe este avasallamiento organizado y fraudulento?

Exigimos con urgencia seriedad y responsabilidad, las respuestas correspondientes a todos los datos que reclamamos hace dos días: número de licitación de la obra, permisos de gobierno y municipio, autorización e informe del ENACOM, copias de las respuestas a las notas enviadas por el CENT 35.

Por este y varios motivos más, quedamos a la espera de sus disculpas públicas.

Y SÍ, ESTAMOS INCENTIVADOS POR UN ENORME COMPROMISO SOCIAL DE FORJAR CIUDADANES CRÍTICOS Y RESPONSABLES DE LA HISTORIA QUE CONSTRUYEN.

Atentamente

Asamblea educativa soberana libre de presiones políticas del Cent 35.