Escándalo por entrega de tierras: Freites “Espero que Toscani ya haya redactado la renuncia”

La legisladora Andrea Freites en declaraciones a Aire Libre sostuvo hoy que espera que el secretario de medio ambiente, Mauro Perez Toscani, tenga u renuncia redactada después de haber haber manifestado que no estaba de acuerdo con la entrega de 10.000 hectáreas a un privado y confirmado que la ultima palabra o sea el rechazo era una responsabilidad de la legislatura.

Esta es la parte que no se cuenta y que pondría de manifiesto la independencia de poderes, la legislatura pudo haber dicho no al Superior Tribunal de Justicia, precisamente basados en la independencia de poderes, empezando por el decreto de la gobernadora y las resoluciones del tribunal de justicia.

Toscani también justificó su ausencia en las comisiones a las que se lo citó y al respecto manifestó que el área en cuestión no es de su competencia consultado concretamente si estaba en contra de lo ratificado por los legisladores oficialistas, sostuvo que “es lamentable lo que han hecho, no lo comparto para nada”.

Freites también fue consultada sobre los dichos de la Concejal Laura Colazo, quien también cuestionó la entrega y le recomendó que se encargara de la colectora de su partido que dice apoyar a la gobernadora.

Por su parte la Legisladora Miriam Martinez, pidió respeto y que se deje de hablar de pagos o coimas, porque “hemos trabajado mucho en esto, y no es un problema de esta gestión sino de Fabiana Rios que dejó pasar los tiempos y nosotros tuvimos que hacernos cargo de una resolución judicial”

El legislador Oscar Rubinos, dejó de manifiesto su postura al señalar que se hizo lo que se pudo pero el oficialismo decidió entregar las tierras a un privado, aun cuando hay una ley que señala que esto es imprescriptible e indelegable, no se puede entregar tierras fiscales.

Para el oficialismo toda la responsabilidad recae sobre la ex gobernadora Fabiana Rios, por no haber aceptado en su momento la entrega de esas tierras que ya habían sido pagadas por la familia Bridge, lo que confirma la venta, y luego a través de un decreto de 2015 se negó a entregar y por eso ante el reclamo de Antunovic la actual mandataria a través de un decreto con manda judicial envió el proyecto a la legislatura para su tratamiento ya sea a favor o en contra, pero el oficialismo decidió votarlo a favor de la reclamante.

QUIEN ES MIRNA TELMA ANTUNOVIC LA FLAMANTE DUEÑA DE UN ÁREA PROTEGIDA EN UN PARQUE NACIONAL.

El día jueves se caracterizó por un hecho que en los papeles de tiene antecedentes, la entrega de 10.000 hectáreas de un área protegida y dentro de un parque nacional, a un privado, la señora Mirna Telma Antunovic, que no es precisamente una indigente, sino una empresaria que oh casualidad entre otros varios rubros se dedica al inmobiliario, además de pesca, cría de ganado de varias razas, caprino, ovino, porcino y tener negocios en Corrientes, Córdoba, Rio Negro, Salta, según informa AFIP.

A pesar de contar con todos estos proyectos, la señora Antunovic figura como no empleador y figura en la categoría T1 con ingresos hasta 15.000 pesos en el año 2009.

Las múltiples actividades de la señora Antunovic aparecen como publicas hasta el año 2017 pero llama poderosamente la atención esto:” SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS POR CUENTA PROPIA, CON BIENES RURALES PROPIOS O ARRENDADOS N.C.P.

» SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS POR CUENTA PROPIA, CON BIENES PROPIOS O ARRENDADOS » SERVICIOS INMOBILIARIOS”, no parece una casualidad teniendo en cuenta el territorio que solicitó y las actividades relacionadas con la pesca y silvicultura, sumado a lo inmobiliario, ya casi que no es una casualidad, sino una causalidad.

Tampoco parece ser una casualidad que cuando intentamos ingresar a la base de datos de la AFIP Córdoba la respuesta fuera “El CUIT consultado no se corresponde con un sujeto registrado en nuestra base”, lo mismo en Rio Negro “No se pudo procesar su pedido.

La CUIT ingresada no pertenece a un contribuyente registrado en la Agencia de Recaudación Tributaria de la Provincia de Río Negro”, y finalmente en Salta nos ocurrió lo mismo “No existen resultados para el C.U.I.T. ingresado”.

En todos estos datos no figura como aportante de impuestos y su domicilio es en la calle Elcano al 700 de Rio Grande, pero según vecinos hace mucho que no viene, aunque sí se pudo saber que ha paseado por estancia Rivadavia con su amigo Bebe Fravega en un cuatriciclo no hace mucho tiempo.

Así las cosas y yendo a lo ocurrido en la cámara, durante la comisión donde se votó la ratificación del decreto de la Gobernadora Rosana Bertone, la secretaria legislativa en su lectura no se refiere en ningún momento a una causa judicial, dictamen o resolución del superior tribunal de justicia, sino a la ratificación o no del decreto del poder ejecutivo y con pedido de votación nominal por parte de la legisladora Mónica Urquiza para que quedara registrado quien había votado esto. DE todas maneras ya no hay marcha atrás y Tierra del Fuego, perdió 10.000 hectareas que no sabemos a qué se van a destinar, ni tampoco con cuantas tranqueras con el cartel “Prohibido pasar propiedad privada”.

