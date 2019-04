En Buenos Aires Fueguinos en importante seminario de Taekwon-Do ITF

Río Grande.- El Sabonín Ramón Balbuena visitó los estudios de Radio Universidad (93.5 MHZ) donde contó la experiencia vivida en importante seminario internacional de Taekwon-Do ITF que se hizo en el partido de Esteban Echeverría, provincia de Buenos Aires, junto a su esposa, Silvia Verón y su hijo Manuel.

El evento, dividido en dos partes, el International Instructor Course (IIC) y el International Umpire Course (IUC), fue organizado por cuatro entidades; la International Taekwon-Do Federation; la Taekwon-Do ITF de Argentina; la Federación Argentina de Taekwon-Do Adaptado y la Confederación Argentina de Deportes. Todas ellas certificaron la capacitación a los instructores.

“Participaron más de 500 instructores en el Sindicato de Plástico que tiene un predio hermoso ubicado en Camino de Cintura, en el partido de Esteban Echeverría, provincia de Buenos Aires, los días 12, 13 y 14 de abril”, comentó el entrevistado.

“Nos hospedamos en Buenos Aires e íbamos al seminario con mi maestro del Chaco”, acotó.

Explicó que “actualmente soy Sexto Dan de Taekwon-Do ITF; el reglamento en nuestra federación exige a los instructores que cada año deban hacer un curso de nivel internacional para instructores. Eso nos habilita la posibilidad de rendir el siguiente Dan. Pero más allá de eso, el contenido de estas capacitaciones nos sirve de gran manera”.

A este seminario no solo asistieron instructores argentinos, sino también de países limítrofes “y la Confederación Argentina de Deportes, reveló que nuestro país es una potencia en Taekwon-Do, ya que después del fútbol, es la segunda actividad deportiva que se practica en la Argentina, tanto ITF como WT”, celebró.

“También vino un instructor de Nueva Zelanda, uno de los expertos en Taekwon-Do Adaptado ya que este arte marcial ha dado un paso más como deporte de inclusión y hoy tenemos una Federación Argentina de Taekwon-Do Adaptado que ha crecido a tal punto que el año pasado se hizo el segundo Mundial de Taekwon-Do Adaptado se hizo en la Argentina –el primero se hizo en Inglaterra-, eso demuestra la potencia que tenemos”, añadió.

Balbuena comentó que “el Master Horacio Boitano participó de este seminario y nos ha dado una disertación sobre el crecimiento del Taekwon-Do Adaptado que ya cuenta con manuales, reglamentos y por supuesto eso también nos ayuda a nosotros porque si bien, uno tiene una formación marcial, hoy en día tenemos que capacitarnos para poder recibir a todo alumno que quiera practicar Taekwon-Do”.

El Sabonín tiene a cargo el Taller Municipal de Taekwon-Do ITF ‘Temple Fueguino’ con más de 110 alumnos distribuidos en distintos barrios.

Presencia del maestro Choi Jung Hwa

Destacó que “es muy importante esta capacitación en Taekwon-Do ITF porque es el momento en que tenemos la posibilidad de compartir con Choi Jung Hwa, hijo y heredero de quien fundó el Taekwon-do, el General Choi Hong Hi”.

“Él vino a presenciar el evento, pero cuando vio tanta energía se puso el dojo y bajó a practicar con todos y nos habló de la importancia de incorporar la quiropraxia (*), sistema que casi todas las actividades deportivas ya lo están adoptando. Verlo al hijo del fundador del Taekwon-Do patear con nosotros fue una alegría inmensa, un momento imposible de de describir”, confió el Sabonín.

Justamente Choi Jung Hwa, es un artista marcial surcoreano, poseedor del título Grand Master IX Dan en Taekwon-Do ITF. Es el único hijo del general Choi Hong Hi, y el actual presidente de la International Taekwon-Do Federation desde su fallecimiento.

Nació en la isla de Jeju el 22 de mayo de 1954 y recibió su primera instrucción de su padre, el general Choi, a la edad de cinco años, poco antes del trabajo del general en promover globalmente el Taekwon-Do. A partir de los siete años, siempre visitaba militares de alto rango en Taekwon-Do para seguir aprendiendo.

Durante su carrera, siempre acompañaba a su padre a clases maestras y seminarios internacionales. Fue promovido a VIII Dan por el general Choi el 11 de mayo de 1996, y a IX Dan el 11 de abril de 2005, durante el 50 aniversario de la unión de los nueve kwans y la creación del Taekwon-Do.

“Choi Jung Hwa es el único que queda con vida de quienes escribieron la Enciclopedia del Taekwon-Do; es decir, es abrevar en el Taekwon-Do más puro”, entendió el Sabonín Balbuena.

Explicó que “el Taekwon-Do es un arte marcial de origen coreano; de las artes marciales es la más moderna, la más reciente. Nació el 11 de abril de 1955, creada por el General Choi Hong Hi, justamente como arte marcial porque sirvió como sistema de entrenamiento militar para el ejército coreano que volvía a renacer después de la Segunda Guerra Mundial. Hay que recordar que Corea estuvo invadida por Japón desde 1910 hasta el fin de esta gran guerra mundial; era un país diezmado y no tenía ejército. Cuando comienza la reorganización de un ejército nacional coreano, el General Choi Hong Hi propone como proyecto esta arte marcial para instruir a las tropas, no solo en la parte técnica y con la capacidad de defensa personal con la lucha cuerpo a cuerpo, sino también moralmente, en una idea distinta de soldado”.

Observó que también en este contexto sobrevino la Guerra de Corea, “y el General Choi no quiso que se dividiera el Taekwon-Do; hay que recordar que él era Embajador en Malasia de la Corea unificada en ese tiempo y cuando se inicia el conflicto que dividió a Corea en dos, ambas se lo disputaban, por así decirlo; Corea del Sur quería que esté con ella y él era nacido en Corea del Norte y por eso toma la decisión de llevar el Taekwon-Do a Canadá para que no se divida este deporte”, resumió.

Agregó que “sin embargo, con el correr del tiempo Corea del Sur crea un nuevo estilo, el de la WTF que hoy se denomina WT (World Taekwon-Do), que de alguna manera empieza a ganar representación, primero como deporte exhibición en los Juegos Olímpicos y luego es incluido como deporte olímpico y adquiere esa faceta deportiva de competición; pero el Taekwon-Do ITF sigue manteniendo su carácter original desde que lo fundara el General Choi en 1955, pero expandiéndose a nivel mundial y alejándose del entrenamiento militar e incluyéndose en la sociedad civil como un sistema de formación integral de las personas”, contrastó.

Recordó que “hubo un maestro coreano al que se lo consultaba sobre cuál es la faceta de defensa personal del Taekwon-Do, él decía que la primera defensa personal es la salud y por eso el Taekwon-Do apunta desde el inicio a una formación integral; una formación física, mental y espiritual sana, formando un carácter con una cultura moral, haciendo personas de bien”.

De este seminario participaron también el Mg. Enrique Piastrellini, quien disertó sobre ‘El entrenamiento de la fuerza como base para una mejora del desarrollo deportivo. Nuevos conceptos en su planificación’; la Dra. Gladys Renzi, con la ponencia ‘¿Qué aporta la práctica de Taekwon-Do en la infancia y la adolescencia?’, el Lic. Facundo Peralta con el tema ‘Evaluación por medio de Instrumentos Tecnológicos’.

(*) Quiropraxia es una técnica que ayuda a mejorar la salud y calidad de vida de los pacientes; se centra en el diagnóstico y tratamiento de los trastornos mecánicos del sistema musculoesquelético, especialmente la columna vertebral, bajo la creencia de que estos trastornos afectan la salud general a través del sistema nervioso y que su corrección mejora o restaura la salud.

Río Grande es una ciudad que apoya al Deporte

Así lo destacó Balbuena quien, como se dijo, lleva adelante el Taller Municipal de Taekwon-Do ITF ‘Temple Fueguino’ y “lo impulsé teniendo en cuenta como se maneja Río Grande que le brinda un gran apoyo al deporte; el Municipio ha creado la Escuela de Karate, la Escuela de Judo; y cuando llegué a Río Grande, al ver que había un vacío en ese aspecto en el Taekwon-Do ITF, presente un proyecto al Municipio, el que me fue aceptado y respaldado, para conformar esta posibilidad de acceso a los chicos en los barrios para que puedan practicar Taekwon-Do ITF de forma gratuita”, explicó el Sabonín.

Es así que “comencé estas prácticas en Chacra XI y después, por el éxito logrado en este barrio, fui llevando la práctica a otros SUMs y hoy imparto clases en cinco SUMs de la ciudad, estoy en Barrio Austral, Chacra IX, en el Barrio CGT y en el Barrio Aeropuerto, con más de 110 alumnos inscriptos, actualmente”.